Украинская правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Футбол

Шахтер – Динамо. Где и когда смотреть финал Кубка Украины

Денис Шаховець — 12 мая 2025, 14:55
Шахтер – Динамо. Где и когда смотреть финал Кубка Украины
ФК Шахтар Донецьк

В среду, 14 мая, донецкий Шахтер и киевское Динамо встретятся в финале Кубка Украины по футболу сезона-2024/25. Розыгрыш трофея состоится на Центральном стадионе Житомира. Начало матча – в 18:30.

Болельщики смогут посмотреть финальный матч бесплатно на YouTube-канале УПЛ ТВ, в прямой трансляции на всех доступных платформах, а также на телеканале "MEGOGO Спорт", который транслируется через эфирное телевидение (Т2).

В полуфинальных поединках Динамо уверенно одолело черновицкую Буковину со счетом 4:1, а Шахтер лишь в дополнительное время переиграл житомирское Полесье – 1:0.

Напомним, действующим обладателем Кубка Украины является Шахтер. В прошлом сезоне донетчане обыграли в финале полтавскую Ворсклу со счетом 2:1.

"Горняки" остаются абсолютными рекордсменами турнира, имея в своем активе 14 добытых Кубков Украины. Ближайший преследователь – киевское Динамо, которое становилось обладателем трофея 13 раз.

Читайте также :
Фото Шахтер – Динамо на языке чисел: кто фаворит Классического в финале Кубка Украины

Динамо Київ

Нападающий Динамо попал в сферу интересов двух английских и ряда европейских клубов
Судаков, Ризнык и Матвиенко восстановились после травм и готовятся к финалу Кубка против Динамо
Что нужно Александрии, чтобы стать чемпионом Украины в сезоне-2024/25
Шахтер – Динамо на языке чисел: кто фаворит Классического в финале Кубка Украины
Динамо – почти чемпион, Карпаты обошли конкурентов: турнирная таблица УПЛ после 28 туров

Последние новости