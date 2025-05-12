Шахтер – Динамо. Где и когда смотреть финал Кубка Украины

В среду, 14 мая, донецкий Шахтер и киевское Динамо встретятся в финале Кубка Украины по футболу сезона-2024/25. Розыгрыш трофея состоится на Центральном стадионе Житомира. Начало матча – в 18:30.

Болельщики смогут посмотреть финальный матч бесплатно на YouTube-канале УПЛ ТВ, в прямой трансляции на всех доступных платформах, а также на телеканале "MEGOGO Спорт", который транслируется через эфирное телевидение (Т2).

В полуфинальных поединках Динамо уверенно одолело черновицкую Буковину со счетом 4:1, а Шахтер лишь в дополнительное время переиграл житомирское Полесье – 1:0.

Напомним, действующим обладателем Кубка Украины является Шахтер. В прошлом сезоне донетчане обыграли в финале полтавскую Ворсклу со счетом 2:1.

"Горняки" остаются абсолютными рекордсменами турнира, имея в своем активе 14 добытых Кубков Украины. Ближайший преследователь – киевское Динамо, которое становилось обладателем трофея 13 раз.