Реал, Интер Майами и Мудрик: результаты жеребьевки группового этапа Клубного чемпионата мира-2025

В четверг, 5 декабря, состоялась жеребьевка группового этапа обновленного Клубного чемпионата мира 2025 года.

32 команды были распределены на 8 групп по четыре коллектива.

Челси Михаила Мудрика оказался в одной группе с бразильским Фламенго, мексиканским Леоном и тунисским Эсперансом.

А Интер Майами, за который выступает Сергей Кривцов, сыграет в квартете с бразильским Палмейрасом, португальским Порту и египетским Аль-Ахли.

В итоге, жеребьевка привела к следующим группам:

Группа А : Палмейрас (Бразилия), Порту (Португалия), Аль-Ахли (Египет), Интер Майами (США).

: Палмейрас (Бразилия), Порту (Португалия), Аль-Ахли (Египет), Интер Майами (США). Группа В : ПСЖ (Франция), Атлетико (Испания), Ботафого (Бразилия), Сиэтл Саундерс (США).

: ПСЖ (Франция), Атлетико (Испания), Ботафого (Бразилия), Сиэтл Саундерс (США). Группа С : Бавария (Германия), Бенфика (Португалия), Бока Хуниорс (Аргентина), Окленд Сити (Новая Зеландия).

: Бавария (Германия), Бенфика (Португалия), Бока Хуниорс (Аргентина), Окленд Сити (Новая Зеландия). Группа D : Фламенго (Бразилия), Челси (Англия), Леон (Мексика), Эсперанс (Тунис).

: Фламенго (Бразилия), Челси (Англия), Леон (Мексика), Эсперанс (Тунис). Группа Е : Ривер Плейт (Аргентина), Интер Милан (Италия), Монтеррей (Мексика), Урава Ред Даймондс (Япония).

: Ривер Плейт (Аргентина), Интер Милан (Италия), Монтеррей (Мексика), Урава Ред Даймондс (Япония). Группа F : Флуминенсе (Бразилия), Боруссия Дортмунд (Германия), Улсан (Южная Корея), Мамелоди Сандаунс (ЮАР).

: Флуминенсе (Бразилия), Боруссия Дортмунд (Германия), Улсан (Южная Корея), Мамелоди Сандаунс (ЮАР). Группа G : Манчестер Сити (Англия), Ювентус (Италия), Видад (Марокко), Аль-Айн (ОАЭ).

: Манчестер Сити (Англия), Ювентус (Италия), Видад (Марокко), Аль-Айн (ОАЭ). Группа H: Реал (Испания), РБ Зальцбург (Австрия), Аль-Хиляль (Саудовская Аравия), Пачука (Мексика).

Читайте также : О Баварии вообще не думали: Судаков прокомментировал победу Шахтера над Ворсклой

Напомним, что Клубный чемпионат мира состоится следующим летом с 15 июня по 13 июля 2025 года.

Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах США.

Ранее появилась информация, что ФИФА будет штрафовать клубы, которые откажутся от участия в этом турнире.