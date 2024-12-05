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Реал, Интер Майами и Мудрик: результаты жеребьевки группового этапа Клубного чемпионата мира-2025

Олексій Погорелов — 5 декабря 2024, 22:04
Реал, Интер Майами и Мудрик: результаты жеребьевки группового этапа Клубного чемпионата мира-2025
Клубний чемпіонат світу-2025
ФІФА

В четверг, 5 декабря, состоялась жеребьевка группового этапа обновленного Клубного чемпионата мира 2025 года.

32 команды были распределены на 8 групп по четыре коллектива.

Челси Михаила Мудрика оказался в одной группе с бразильским Фламенго, мексиканским Леоном и тунисским Эсперансом.

А Интер Майами, за который выступает Сергей Кривцов, сыграет в квартете с бразильским Палмейрасом, португальским Порту и египетским Аль-Ахли.

В итоге, жеребьевка привела к следующим группам:

  • Группа А: Палмейрас (Бразилия), Порту (Португалия), Аль-Ахли (Египет), Интер Майами (США).
  • Группа В: ПСЖ (Франция), Атлетико (Испания), Ботафого (Бразилия), Сиэтл Саундерс (США).
  • Группа С: Бавария (Германия), Бенфика (Португалия), Бока Хуниорс (Аргентина), Окленд Сити (Новая Зеландия).
  • Группа D: Фламенго (Бразилия), Челси (Англия), Леон (Мексика), Эсперанс (Тунис).
  • Группа Е: Ривер Плейт (Аргентина), Интер Милан (Италия), Монтеррей (Мексика), Урава Ред Даймондс (Япония).
  • Группа F: Флуминенсе (Бразилия), Боруссия Дортмунд (Германия), Улсан (Южная Корея), Мамелоди Сандаунс (ЮАР).
  • Группа G: Манчестер Сити (Англия), Ювентус (Италия), Видад (Марокко), Аль-Айн (ОАЭ).
  • Группа H: Реал (Испания), РБ Зальцбург (Австрия), Аль-Хиляль (Саудовская Аравия), Пачука (Мексика).
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Напомним, что Клубный чемпионат мира состоится следующим летом с 15 июня по 13 июля 2025 года.

Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах США.

Ранее появилась информация, что ФИФА будет штрафовать клубы, которые откажутся от участия в этом турнире.

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