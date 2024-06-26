Украина сыграла вничью с Бельгией и вылетела из Евро-2024

Сборная Украины сыграла вничью с национальной командой Бельгии в третьем туре группового этапа Евро-2024 по футболу.

Поединок завершился со счётом 0:0. Первый тайм украинцы провели почти эталонно в защите. Анатолий Трубин не часто вступал в игру, а когда касался мяча, то действовал безошибочно.

Игра в атаке тоже была неплохой. Подопечные Сергея Реброва неплохо выбегали в контратаки и создавали моменты у ворот Бельгии. Однако иногда не хватало точности, а иногда были приняты не лучшие решения.

Учитывая такую первую половину, были приятные ожидания от второй 45-минутки. Однако она уже проходила под диктовку бельгийцев. Один из их моментов привел к повреждению Виталия Миколенко, которого сразу заменили Александром Зинченко.

На 83-й минуте Руслан Малиновский чуть не забил прямым ударом с углового, однако вратарь Бельгии смог выбить мяч с линии ворот. К концу матча украинцы начали регулярно выходить на ударные позиции, однако забить команды так и не смогли.

Чемпионат Европы-2024, Германия.

Группа E, 3 тур, 26 июня

Украина — Бельгия 0:0

Украина: Трубин, Миколенко (Зинченко 58), Матвиенко, Забарный, Сваток (Ярмоленко 81), Тимчик, Бражко (Степаненко 70), Шапаренко (Ванат 70), Судаков, Довбык, Яремчук (Малиновский 70).

Бельгия: Кастельс, Кастань, Теат, Фас, Вертонген, Тилеманс (Мангала 62), Онана, Де Брюйне, Троссард (Карраско 62), Доку (Бакайоко 77), Лукаку (Опенда 90).

Предупреждение: Довбик 69 — Фас 43.

Этот результат означает, что сборная Украины покидает чемпионат Европы, заняв последнее место в группе E, несмотря на набранные 4 очка.