Словения впервые в истории вышла в плей-офф Евро

Сборная Словении, расписав нулевую ничью с Англией в третьем туре Евро-2024, впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы.

Словенцы с равным количеством очков с Данией заняли третье место в группе C. Команды также имели паритет в разнице мячей, личной встрече и желтых карточках. Следовательно, судьбу второго места решил рейтинг в европейской квалификации (9 место против 15-го).

Однако место Словении тоже стало проходным, ведь команда точно не попадет в пару худших команд из третьих мест групп Евро. Венгрия и Хорватия идут ниже словенцев.

Slovenia qualify for the knockout round of a major tournament for the first time 🇸🇮👏#EURO2024 | #ENGSVN pic.twitter.com/ksb0TNuH3V — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 25, 2024

Напомним, "клетчатые" потеряли любые шансы попасть в плей-офф, после того, как Англия не смогла разгромно победить Словению.