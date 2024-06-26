Словения впервые в истории вышла в плей-офф Евро
Сборная Словении, расписав нулевую ничью с Англией в третьем туре Евро-2024, впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы.
Словенцы с равным количеством очков с Данией заняли третье место в группе C. Команды также имели паритет в разнице мячей, личной встрече и желтых карточках. Следовательно, судьбу второго места решил рейтинг в европейской квалификации (9 место против 15-го).
Однако место Словении тоже стало проходным, ведь команда точно не попадет в пару худших команд из третьих мест групп Евро. Венгрия и Хорватия идут ниже словенцев.
Напомним, "клетчатые" потеряли любые шансы попасть в плей-офф, после того, как Англия не смогла разгромно победить Словению.