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Словения впервые в истории вышла в плей-офф Евро

Владислав Уткін — 26 июня, 00:44
Словения впервые в истории вышла в плей-офф Евро

Сборная Словении, расписав нулевую ничью с Англией в третьем туре Евро-2024, впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы.

Словенцы с равным количеством очков с Данией заняли третье место в группе C. Команды также имели паритет в разнице мячей, личной встрече и желтых карточках. Следовательно, судьбу второго места решил рейтинг в европейской квалификации (9 место против 15-го).

Однако место Словении тоже стало проходным, ведь команда точно не попадет в пару худших команд из третьих мест групп Евро. Венгрия и Хорватия идут ниже словенцев.

Напомним, "клетчатые" потеряли любые шансы попасть в плей-офф, после того, как Англия не смогла разгромно победить Словению.

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