Сборная Испании — сборная Англии: анонс финального матча Евро-2024

14 июля сборная Испании сыграет против национальной команды Англии в финале чемпионата Европы 2024 по футболу. Матч пройдет на "Олимпийском" стадионе в немецком Берлине. Начало — в 22:00 по киевскому времени.

Сборная Испании

"Красная Фурия" на групповом этапе Евро-2024 противостояла Италии, Хорватии и Албании. Испанцы поочередно победили хорватов (3:0), итальянцев (1:0) и албанцев (2:0), не пропустив ни одного мяча. Максимально возможные девять очков позволили подопечным Луиса де ла Фуэнте выйти в плей-офф с первого места.

В 1/8 финала Испания разгромила Грузию (4:1), в четвертьфинале в дополнительное время вырвала победу над Германией (2:1), а в полуфинальном противостоянии одержала волевую победу над Францией (2:1). Одним из главных героев в составе испанцев является Ламин Ямаль, которому 13 июля исполнилось 17 лет.

Этот школьник успел отдать на континентальном форуме три результативных передачи, а также стать самым молодым бомбардиром в истории Евро, забив в ворота французов. Лучшим бомбардиром в составе Испании является Дани Ольмо, в активе которого три забитых мяча.

Сборная Англии

"Трем львам" в группе противостояли команды Сербии, Дании и Словении. Сначала подопечные Гарета Саутгейта минимально победили сербов благодаря голу Беллингема, а затем по очереди разделили очки с датчанами (1:1) и словенцами (0:0). Пять набранных баллов оказалось вполне достаточно для выхода в плей-офф с первого места и получения "проходной" турнирной сетки.

В 1/8 финала родоначальники футбола были близки к вылету от Словакии (2:1), однако гол Беллингема на пятой компенсированной ко второму тайма минуте позволил перевести противостояние в добавленное время, а на старте первого овертайма Кейн забил победный мяч. В четвертьфинале со Швейцарией (1:1, пен. 5:3) победителя вообще определила серия пенальти, где удача улыбнулась англичанам.

В полуфинале Англия, пропустив первой уже на седьмой минуте, в безумном матче победила Нидерланды со счетом 2:1. У англичан на этом Евро также три гола забил Харри Кейн. Он, как и Ольмо, претендует на золотую бутсу, поскольку четыре гола пока не забил никто.

История встреч

За всю историю сборные Испании и Англии провели 27 матчей. В преддверии финального противостояния Евро-2024 историческим преимуществом владеет "Фурия Роха" — 14 побед. Зато в десяти поединках торжествовали англичане, а еще три матча сводились к ничьей.

В последний раз эти сборные встречались в рамках группового раунда Лиги наций сезона-2018/19. В первом матче, который состоялся 8 сентября 2018 года, выездную победу праздновали испанцы со счетом 2:1, а во втором поединке англичанам удалось взять реванш — 3:2.

Список вызванных футболистов

Испания

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Вратари: Унаи Симон (Атлетик), Давид Райя (Арсенал), Алекс Ремиро (Реал Сосьедад).

Защитники: Хесус Навас (Севилья), Робин Ле Норман (Реал Сосьедад), Алехандро Гримальдо (Байер), Дани Карвахаль и Начо Фернандес (оба — Реал Мадрид), Марк Кукурелья (Челси), Эмерик Ляпорт (Аль-Наср), Дани Вивиан. (Атлетик).

Полузащитники: Родри Эрнандес (Манчестер Сити), Мартин Субименди и Микель Мерино (оба — Реал Сосьедад), Фабиан Руис (ПСЖ), Алекс Баэна (Вильярреал), Педри и Фермин Лопес (оба — Барселона).

Нападающие: Ламин Ямаль и Ферран Торрес (оба — Барселона), Альваро Мората (Атлетико), Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад), Нико Уильямс (Атлетик), Хоселу Мато (Реал Мадрид), Дани Ольмо (Лейпциг), Айосе Перес (Бетис).

Англия

Getty Images

Вратари: Дин Хендерсон (Кристалл Пелес), Джордан Пикфорд (Эвертон), Аарон Рамсдейл (Арсенал).

Защитники: Льюис Данк (Брайтон), Джо Гомес (Ливерпуль), Марк Гэхи (Кристалл Пелес), Эзри Конса (Астон Вилла), Люк Шоу (Манчестер Юнайтед), Джон Стоунз (Манчестер Сити), Киран Триппьер (Ньюкасл), Кайл Уокер (Манчестер Сити).

Полузащитники: Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль), Конор Галлахер (Челси), Кобби Майну (Манчестер Юнайтед), Деклан Райс (Арсенал), Адам Уортон (Кристалл Пелас).

Нападающие: Джуд Беллингем (Реал Мадрид), Джаррод Боуэн (Вест Хэм Юнайтед), Эберечи Эзе (Кристалл Пелес), Фил Фоден (Манчестер Сити), Энтони Гордон (Ньюкасл), Харри Кейн (Бавария), Коул Палмер (Челси), Букайо Сака (Арсенал), Айван Тони (Брентфорд), Олли Воткинс (Астон Вилла).

Цитаты тренеров

Наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте: "Я знаю, что моя команда может играть еще лучше. Уверен, так оно и будет. Сама идея футбола базируется на уверенности в своих силах. Мы хотим раскрыть весь свой потенциал. Это совсем другая игра. в это сложно поверить, но мы еще имеем простор для прогресса".

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт: "Я безмерно горжусь, что смог вывести Англию в её первый большой финал за границей. Теперь мы хотим победить Испанию, которая пока лучшая на турнире. Это будет сложно. Они классно прессингуют, поэтому нам нужно исключительно хорошо работать с мячом и без него. Но это финал, здесь иначе не бывает.

Ориентировочные составы

Испания: Симон — Карвахаль, ле Норман, Ляпорт, Кукурелья — Руис, Родри, Ольмо — Ямаль, Мората, Уильямс.

Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Гехи — Сака, Мэйну, Райс, Шоу — Беллингем, Фоден — Кейн.

Цифры и факты

Испания забивала минимум 2 гола в последних 4-х матчах против Англии во всех турнирах;

Испания установила рекорд, став первой командой, одержавшей шесть побед подряд в игровое время на чемпионатах Европы;

Испанец Ольмо и англичанин Кейн, имея в активе по три гола на турнире, борются за звание лучшего бомбардира чемпионата Европы в этом году;

Предыдущий чемпионат Европы 2020 года является самым успешным в истории для сборной Англии, дошедшей до своего первого финала турнира;

Англичане под руководством Гаррета Саутгейта не потерпели поражения в игровое время на Евро в течение последних 13 матчей;

Из 12 предыдущих матчей сборной Англии в плей-офф Евро восемь переходили в дополнительное время.

Где смотреть

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Коэффициенты от Фавбет

Победа Испании — 2,60;

Ничья — 2,94;

Победа Англии — 3,50.

Прогноз Чемпиона

2:1 — победа Испании.