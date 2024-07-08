Феномен Ламина Ямаля — испанского школьника, творящего историю

Только в этом сезоне весь мир услышал о Ламине Ямале. 16-летний школьник дебютировал за Барселону еще в конце кампании-2022/23, но недавно этот парень уже начал заявлять о себе не только на местной, но и на международной арене.

14 баллов по системе гол+пас во всех турнирах для такого юного парня заставили главного тренера "Фурии Роха" Луиса Де ла Фуэнте взять на Евро-2024 Ямаля, сделав его еще и основным!

"Он слишком молод", "у него нет опыта", "что он забыл в старте" и так далее — вот что раздавалось из соцсетей и разных изданий. Но этот парень человек сделал то, что никто не ожидал — заставил хейтеров замолчать.

Ламин Ямаль Getty Images

Все знают, что Ламин уже отмечался за Испанию еще в квалификации турнира, но соперники были более-менее просты, да и его команда выступала с позиции силы. Матч с хорватами показал нам смелость и технику парня.

Вингер провел на поле в первом туре чемпионата Европы 86 минут, успев отдать первый ассист, а также став одним из лучших игроков той игры, заработав оценку по версии WhoScored в 7,6 балла!

Первый ассист Ямаля на Евро-2024

С Италией и Албанией Ямаль не отметился результативными действиями, однако получил приличные оценки за оба матча, а после началась настоящая феерия.

Первый матч плей-офф чемпионата Европы. Игра с довольно непростыми грузинами, которые вышли вперед первыми, но что мы видим? Ламин снова в пятерке лучших по оценкам, создал множество моментов у чужих ворот для себя и партнеров, снова отдал ассист, но сам не забил.

Результативная передача Ямаля в игре с Грузией

Пресса гудит, на родине игрока все шокированы его выступлениями, но впереди был матч с немцами, который является неофициальным финалом. Как же сыграет Ламин, выпустит ли его тренер против достаточно жестких оппонентов? Первые минуты встречи все показали.

Хавбек не боялся самостоятельно бежать с мячом, обыгрывать Тони Крооса, Эмра Джана и других топов. Футболист умело тянул время, возил оппонентов на своем фланге и снова отличился ассистом!

Ассист Ямаля в четвертьфинале против Германии

На этот раз Луис Де ла Фуэнте чуть раньше забрал игрока с поля, из-за чего потом возникли трудности в атаке, но это свидетельствует лишь об одном — Ламин является железобетонным игроком основы. Ферран Торрес даже на половину не смог исполнить обязанности своего юного партнера.

Что мы имеем после матча с Германией: 16-летний парень снова в пятерке лучших по оценкам, снова отдал ассист, снова был опасен в атаке и снова его не смогли сдержать защитники.

В настоящее время хавбек является лидером вместе с Хави Симонсом по голевым передачам, а также Ямаль единолично возглавляет рейтинг футболистов, создавших наибольшее количество очевидных моментов для своих партеров. И это все в 16 лет!

Нет сомнений, что приз "лучший молодой игрок" получит именно наш герой. Никто не проявил себя лучше его, поэтому можно заранее поздравить его с этим. Однако расслабляться рано, потому что впереди еще полуфинал с Францией, а затем возможен и финал.