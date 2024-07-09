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Саутгейт: Нидерланды играют лучше наших предыдущих соперников на Евро

Андрій Яросименко — 9 июля, 09:28
Саутгейт: Нидерланды играют лучше наших предыдущих соперников на Евро

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт считает, что Нидерланды играют лучше, чем предыдущие соперники его команды на Евро-2024.

Слова наставника передает УЕФА.

"Дело в том, что мы сейчас постоянно "стучаем в дверь", и именно эта последовательность, в конце концов, обеспечит момент, когда мы превзойдем самих себя. Нет сомнений, что Нидерланды играют лучше, чем наши предыдущие соперники. я бы сказал, в определенных частях поля, и там меньше места для ошибок.
Но я не вижу никаких причин, почему мы не можем победить одну нацию в какой-то вечер. Это кубковый футбол, здесь все может произойти", — сказал тренер.

Напомним, в полуфинале Евро-2024 подопечные Саутгейта сыграют против Нидерландов. Матч состоится 10 июля в 22:00 по Киеву.

Наш сайт проведет текстовый онлайн матч.

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