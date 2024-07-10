Саутгейт: Матч против Нидерландов будет увлекательным

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт считает, что матч полуфинала Евро-2024 Англия — Нидерланды будет увлекательным.

Слова наставника передает УЕФА.

"Рональд Куман — опытный тренер. Голландские команды не стремятся сидеть, и это не то, что мы видели от них. Мы готовы ко всему, это будет увлекательная игра со многими хорошими игроками на поле. Нам нужен еще один шаг вперед по сравнению с тем. , что мы показали в прошлой игре - это шаг вперед в силе соперников, и мы готовы к этому", — сказал Гарет.

Напомним, в полуфинале Евро-2024 подопечные Саутгейта сыграют против Нидерландов. Игра состоится сегодня, 10 июля, в 22:00 по киевскому времени.

Наш сайт проведет текстовый онлайн матч.