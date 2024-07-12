Саутгейт: Тактически мы должны быть идеальными в матче против Испании
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт считает, что его команда должна провести идеальный финальный матч против Испании в финале Евро-2024.
Цитирует тренера ВВС.
"Они по праву считаются фаворитами потому, что они сделали на этом турнире, где они были лучшей командой.
У них на день больше времени, и в последних трех финалах, а может быть и больше, это было довольно значительным фактором. Так что нам нужно правильно провести восстановление.
Тактически мы должны быть идеальны, они ведь так хорошо играют. Но, знаете ли, мы все же в финале", — сказал Саутгейт.
Решающий матч Евро-2024 состоится 14 июля, стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени. Трансляция будет доступна на медиасервисе MEGOGO и местных телеканалах Общественного в цифровом эфире Т2.
Напомним, в полуфинальных матчах Испания победила Францию, а Англия одолела Нидерланды.