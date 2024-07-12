Саутгейт: Тактически мы должны быть идеальными в матче против Испании

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт считает, что его команда должна провести идеальный финальный матч против Испании в финале Евро-2024.

Цитирует тренера ВВС.

"Они по праву считаются фаворитами потому, что они сделали на этом турнире, где они были лучшей командой.

У них на день больше времени, и в последних трех финалах, а может быть и больше, это было довольно значительным фактором. Так что нам нужно правильно провести восстановление.

Тактически мы должны быть идеальны, они ведь так хорошо играют. Но, знаете ли, мы все же в финале", — сказал Саутгейт.