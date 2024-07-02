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Роналду: Это мое последнее Евро

Олександр Булава — 2 июля, 12:30
Роналду: Это мое последнее Евро

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду признался, что Евро-2024 станет последним континентальным турниром в его карьере.

Цитирует форварда Фабрицио Романо.

"Конечно, это мое последнее Евро. Но это меня не это затрагивает, а двигает вперед.

Извинения после забитого послематчевого пенальти? Мне было жаль болельщиков. Всегда буду выкладываться ради футболки сборной, безотносительно или буду скучать по этому. И буду делать это всю свою жизнь. Надо взять на себя ответственность", – сказал Роналду.

Напомним, сборная Португалии в серии пенальти одолела Словению. Криштиану не реализовал пенальти в овертайме, однако реализовал одиннадцатиметровый в послематчевой серии.

В 1/4 финала португальцы встретятся с Францией, минимально победившей Бельгию (1:0).

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