Роналду: Это мое последнее Евро
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду признался, что Евро-2024 станет последним континентальным турниром в его карьере.
Цитирует форварда Фабрицио Романо.
"Конечно, это мое последнее Евро. Но это меня не это затрагивает, а двигает вперед.
Извинения после забитого послематчевого пенальти? Мне было жаль болельщиков. Всегда буду выкладываться ради футболки сборной, безотносительно или буду скучать по этому. И буду делать это всю свою жизнь. Надо взять на себя ответственность", – сказал Роналду.
Напомним, сборная Португалии в серии пенальти одолела Словению. Криштиану не реализовал пенальти в овертайме, однако реализовал одиннадцатиметровый в послематчевой серии.
В 1/4 финала португальцы встретятся с Францией, минимально победившей Бельгию (1:0).