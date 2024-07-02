Роналду: Это мое последнее Евро

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду признался, что Евро-2024 станет последним континентальным турниром в его карьере.

Цитирует форварда Фабрицио Романо.

"Конечно, это мое последнее Евро. Но это меня не это затрагивает, а двигает вперед.

Извинения после забитого послематчевого пенальти? Мне было жаль болельщиков. Всегда буду выкладываться ради футболки сборной, безотносительно или буду скучать по этому. И буду делать это всю свою жизнь. Надо взять на себя ответственность", – сказал Роналду.