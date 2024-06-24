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Яремчук оценил конкуренцию с Довбиком в сборной Украины

Олександр Булава — 24 июня, 20:03
Яремчук оценил конкуренцию с Довбиком в сборной Украины

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук считает, что у него с Артемом Довбиком хорошая конкуренция в сборной Украины.

Цитирует форварда УЕФА.

"Мы хорошо дружим. У нас отличные отношения на поле и за его пределами. Есть здоровая конкуренция, и я его очень уважаю — это очень сильный футболист, всегда радуюсь его голам в Жироне и в сборной.

Для сборной это лучше, и для меня лично это лучше, потому что я расту благодаря такой конкуренции. Благодарю его за то, что он к этому тоже относится нормально. Это указывает, что он находится на высоком уровне в психологическом плане.

Есть люди, которые к конкуренции относятся совсем по-другому, а у нас с ним хорошие отношения, и это действительно подкупает. К таким людям и хочется хорошо относиться", - сказал Яремчук.

Напомним, Роман отметился победным голом в матче 2 тура Евро-2024 против Словакии (2:1). Для него этот гол стал 16-м за сборную Украины.

Свой следующий матч на чемпионате Европы сборная Украины сыграет 26 июня против Бельгии. Начало – в 19:00 по киевскому времени. Чемпион проведет для вас текстовую онлайн-трансляцию.

В группе E все четыре команды имеют одинаковое количество очков — 3.

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