Яремчук оценил конкуренцию с Довбиком в сборной Украины

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук считает, что у него с Артемом Довбиком хорошая конкуренция в сборной Украины.

Цитирует форварда УЕФА.

"Мы хорошо дружим. У нас отличные отношения на поле и за его пределами. Есть здоровая конкуренция, и я его очень уважаю — это очень сильный футболист, всегда радуюсь его голам в Жироне и в сборной.

Для сборной это лучше, и для меня лично это лучше, потому что я расту благодаря такой конкуренции. Благодарю его за то, что он к этому тоже относится нормально. Это указывает, что он находится на высоком уровне в психологическом плане.

Есть люди, которые к конкуренции относятся совсем по-другому, а у нас с ним хорошие отношения, и это действительно подкупает. К таким людям и хочется хорошо относиться", - сказал Яремчук.