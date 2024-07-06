Нидерланды закамбечили против Турции и вышли в полуфинал Евро-2024

Сборная Нидерландов одержала волевую победу над Турцией в четвертьфинале Евро-2024.

Матч завершился со счётом 2:1.

Нидерланды владели незначительным преимуществом в первом тайме, но в опасные моменты у турецких ворот это почти не конвертировалось. Первый точный удар в матче произошел лишь на 35-й минуте, когда Самет Акайдин выпрыгнул выше всех после штрафной и с близкого расстояния занес мяч в ворота - 0:1.

После перерыва счет заставил "Оранье " раскрываться и действовать активнее. Впрочем, на 55-й минуте Арда Гюлер был чрезвычайно близок к тому, чтобы удвоить преимущество – после его мощного удара со штрафного нидерландцев спасла только стойка.

А давление "оранжевых" все же сказалось. За 20 минут до конца встречи Стефан Де Врей сравнял счет, и почти сразу после этого автогол Мерта Мюлдюра вывел Нидерланды вперед.

Чемпионат Европы-2024, Германия.

1/4 финала, 6 июля

Нидерланды - Турция 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 - Акайдин 35, 1:1 - Де Врей 70, 2:1 - Гакпо 76

Нидерланды : Вербрюгген, Аке, Ван Дейк, Де Врей, Думфрис, Рейндерс, Схаутен, Симонс, Гакпо, Бергвейн, Депай.

Турция : Гюнок, Кадиоглу, Бардакчи, Акайдин, Мюлдюр, Айхан, Озкан, Йылдыз, Чалханоглу, Йылмаз, Гюллер.

В полуфинале Нидерланды сыграют против Англии, по пенальти прошедшей Швейцарию .