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"Любимчик" Беллингема: определились арбитры полуфиналов Евро-2024

Владислав Уткін — 8 июля, 15:32
Любимчик Беллингема: определились арбитры полуфиналов Евро-2024

УЕФА назначила немца Феликса Цвайера и словенца Славко Винчича главными арбитрами полуфиналов Евро-2024 .

Об этом организация сообщила на официальном сайте.

Цвайер отсудит матч между Англией и Нидерландами. Интересно, что в 2021 году полузащитник сборной "трех львов" Джуд Беллингем раскритиковал словенца за судейство в матче Бундеслиги. Тогда англичанин вспомнил о договорном матче в карьере Цвайера.

У Феликса за спиной есть судейский скандал, когда в 2004 году Цвайер лайнсменом принимал решение в пользу одной команды в рамках Региональной лиги, за что получил денежное вознаграждение.

Поединок между Испанией и Францией рассудит Винчич, который в этом сезоне был арбитром финала Лиги чемпионов между Реалом и Боруссией Дортмунд.

Игра состоится во вторник, 9 июля. Англия и Нидерланды сыграют на следующий день, 10 июля. Оба поединка начнутся в 22:00 по киевскому времени.

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