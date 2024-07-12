Де ла Фуэнте — о финале Евро-2024: Я знаю, что моя команда может играть еще лучше

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте считает, что его команда может сыграть еще лучше в финале Евро-2024 против Англии.

Слова наставника передает УЕФА.

"Я знаю, что моя команда может играть еще лучше. Уверен, так оно и будет. Сама идея футбола базируется на уверенности в своих силах. Мы хотим раскрыть весь свой потенциал. Уверен, в финале будет совсем другая игра. Пусть этому сложно поверить, но у нас еще остается простор для прогресса", — сказал тренер.

Решающий матч Евро-2024 состоится 14 июля, стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени. Трансляция будет доступна на медиасервисе MEGOGO и местных телеканалах Общественного в цифровом эфире Т2.

Напомним, в полуфинальных матчах Испания победила Францию, а Англия одолела Нидерланды.