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Де ла Фуэнте: С Англией будет очень ровная игра

Олександр Булава — 14 июля, 09:38
Де ла Фуэнте: С Англией будет очень ровная игра

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте считает, что его команда сможет сыграть еще лучше в финале Евро-2024 против Англии.

Цитирует слова тренера Marca.

"Фавориты? Нам не нужно терять бдительности. Мы сосредоточены только на себе, а не на том, что говорят. Если мы не будем играть выше уровня наших последних нескольких игр и не будем более сосредоточенными, мы не сможем победить, но я знаю, что мы это сделаем. Я очень уважаю Англию. Это будет очень ровная игра.

Мы будем играть на победу, это ясно. Ты можешь выиграть матч, даже если играешь хуже", - сказал де ла Фуэнте.

Решающий матч Евро-2024 состоится 14 июля, стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени. Трансляция будет доступна на медиасервисе MEGOGO и местных телеканалах Общественного в цифровом эфире Т2.

Напомним, в полуфинальных матчах Испания победила Францию, а Англия одолела Нидерланды.

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