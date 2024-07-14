Де ла Фуэнте: С Англией будет очень ровная игра

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте считает, что его команда сможет сыграть еще лучше в финале Евро-2024 против Англии.

Цитирует слова тренера Marca.

"Фавориты? Нам не нужно терять бдительности. Мы сосредоточены только на себе, а не на том, что говорят. Если мы не будем играть выше уровня наших последних нескольких игр и не будем более сосредоточенными, мы не сможем победить, но я знаю, что мы это сделаем. Я очень уважаю Англию. Это будет очень ровная игра.

Мы будем играть на победу, это ясно. Ты можешь выиграть матч, даже если играешь хуже", - сказал де ла Фуэнте.