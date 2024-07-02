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Луческу: Думаю, можем стать свидетелями большого сюрприза на Евро-2024

Владислав Уткін — 2 июля, 16:40
Луческу: Думаю, можем стать свидетелями большого сюрприза на Евро-2024

Бывший главный тренер Шахтера и Динамо Мирча Луческу считает, что Евро-2024 может выиграть сенсационная сборная.

Цитирует слова румынского специалиста Digi Sport.

"Когда команда уверена, все возможно. Такова была Италия. Румыния может стать приятным сюрпризом на Евро-2024.

Думаю, можем стать свидетелями большого сюрприза – неожиданно поднимущей трофей команды. Это верно. Возможно, придет очередь Австрии, возможно, Швейцарии, а может, и наша очередь – Румынии.

Испания отлично сыграла против Италии, но забила всего один гол. Германия предлагала отрывочный футбол. Большие команды все еще маскируются. Теперь, когда начались игры на выбывание, такие чемпионы как Мбаппе и Беллингем покажут нам, на что они действительно способны", — сказал Луческу.

Напомним, сегодня, 2 июля, состоятся последние матчи 1/8 финала Евро-2024: Румыния сыграет против Нидерландов, Австрия будет противостоять Турции.

Ранее мы сообщали, что искусственный интеллект определил фаворитов всех пар 1/8 финала чемпионата Европы.

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