Король Великобритании написал письмо Саутгейту после поражения в финале Евро-2024

Король Великобритании Чарльз III написал письмо главному тренеру сборной Англии Гарету Саутгейту после поражения от Испании в финале Евро-2024 .

Об этом говорится на официальной странице королевской семьи в соцсети X.

"Победа ускользнула от нас в этот вечер, но мы с женой просим вас и вашу команду высоко держать голову! Все, кто участвует в спортивных соревнованиях любого уровня, знают, насколько болезненным может быть результат, когда победа была так близко. Но, пожалуйста, знайте, что ваш успех выхода в финал Евро-2024 является очень большим достижением, которым должна гордиться нация, которая будет продолжать болеть за «трех львов», я не сомневаюсь, впереди нас ждут триумфы», — написал Чарльз III.

⚽️ His Majesty The King has written to Gareth Southgate and the @England team following their loss against Spain at the @EURO2024 final this evening.

Read the letter below. pic.twitter.com/YTHYRfeR44 — The Royal Family (@RoyalFamily) July 14, 2024

Англия стала первой сборной в истории, проигравшей в двух подряд финалах Евро (в 2021 году подопечные Саутгейта проиграли в серии пенальти Италии).

Отметим, что сборная "трех львов" только один раз выигрывала крупный международный турнир в своей истории - чемпионат мира-1966.