Король Великобритании написал письмо Саутгейту после поражения в финале Евро-2024
Король Великобритании Чарльз III написал письмо главному тренеру сборной Англии Гарету Саутгейту после поражения от Испании в финале Евро-2024 .
Об этом говорится на официальной странице королевской семьи в соцсети X.
"Победа ускользнула от нас в этот вечер, но мы с женой просим вас и вашу команду высоко держать голову! Все, кто участвует в спортивных соревнованиях любого уровня, знают, насколько болезненным может быть результат, когда победа была так близко.
Но, пожалуйста, знайте, что ваш успех выхода в финал Евро-2024 является очень большим достижением, которым должна гордиться нация, которая будет продолжать болеть за «трех львов», я не сомневаюсь, впереди нас ждут триумфы», — написал Чарльз III.
Англия стала первой сборной в истории, проигравшей в двух подряд финалах Евро (в 2021 году подопечные Саутгейта проиграли в серии пенальти Италии).
Отметим, что сборная "трех львов" только один раз выигрывала крупный международный турнир в своей истории - чемпионат мира-1966.