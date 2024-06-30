Когда громкая сенсация возможна. 5 аргументов в пользу интриги в матче Испания — Грузия

Одним из двух воскресных матчей 1/8 финала чемпионата Европы будет противостояние сборных Грузии и Испании. Последняя считается безусловным фаворитом встречи, однако это не тот поединок, в котором места для сенсации нет. Нашли не одну причину неочевидного хода событий на поле стадиона в Кельне.

Грузинская мечта стала возможна благодаря "испанцу"

Несмотря на то, что на Евро-2024 грузины забили уже 4 мяча, а пропустили такое же количество голов, главный герой усилий Грузии играет в воротах. Не менее важно то, что Гиорги Мамардашвили знает испанскую сборную не то, чтобы изнутри, но точно может воспользоваться информацией, которую получил в играх за Валенсию в Ла Лиге. Большинство футболистов Испании (73%) представляют именно родной чемпионат.

Показатели Мамардашвили впечатляют. Он не устает вытаскивать команду, защитники которой, такое впечатление, просто "забывают" выходить на поле. Грузия позволила нанести по своим воротам как наибольшее количество ударов в целом (71), так и наибольшее количество ударов в створ ворот (25). Гиорги нейтрализовал 16 из последних 17 выпадов соперников. Такие показатели просто-таки "инфицируют" дополнительной уверенностью других футболистов Сакартвело.

Эта Испания имеет слабое звено, и этот фактор можно использовать

Нынешняя "фурия роха" исповедует футбол, особенностью которого является своеобразное "делегирование полномочий". В этой команде нет ярко выраженного бомбардира. Сразу четыре исполнителя Луиса де ла Фуэнте отличились одним забитым мячом.

С одной стороны, такой подход для пиренейцев вполне привычен, ведь в тактических построениях не одного наставника этой сборной центрфорвард был либо "ложной девяткой", либо использовался в качестве футболиста, подыгрывающего средней линии. Похожая картина и в этом коллективе. Учитывая, в какой форме находится ныне действительно поразительный страж ворот Грузии, такое положение дел создает для андердога дополнительные шансы на успех. Так что в итоге можно сделать вывод, что слабым звеном пиренейцев является отсутствие классного бомбардира. Каким Альваро Мората в его нынешнем состоянии никак не есть.

У Грузии есть опыт победы над топ-сборной на этом Евро

Победа команды Вилли Саньоля над Португалией в 3 туре группового раунда турнира стала столь же важной, как и сенсационной. А еще показала, что этой Грузии по силам гораздо больше, чем кажется. Не менее важен фактор географии. "Команда избранных" — сборная, представляющая страну-ближайшего соседа Испании. Такая победа точно придает грузинам дополнительные силы уже перед следующим противостоянием.

Да, Испания уже получила положительный сигнал судьбы. Все матчи группового раунда "фурия" выигрывала только в 2008-м. И на первенстве Европы тогда торжествовали именно пиренейцы. Однако грузины удивлять оппонента, номинально сильнее чуть ли не по всем параметрам, умеют.

Саньоль знает, как найти противодействие стержневому футболисту превосходящего оппонента

В игре с Португалией грузины продемонстрировали успешную игру не только в атаке, но и в защите. Речь о чрезвычайно эффективном противодействии главной ударной силе соперника, который так и не смог забить в групповом раунде большого турнира хотя бы один мяч. Между прочим, впервые за всю карьеру.

Да-да, это мы о величественном и ужасном в глазах сотен соперников на протяжении его богатейшего пути в футболе, единственном и неповторимом Криштиане Роналду. Саньоль не стал придумывать велосипед, а просто дал своим футболистам указание действовать по CR7 максимально внимательно и жестко. Свой главарь есть и в составе Испании. Это хавбек Манчестер Сити Родри. Он действует значительно глубже, но от того его степень влияния на игру Испании отнюдь не ниже. И что бы ни придумал Саньоль, шанс удивить соперника у него будет и в этот раз.

В составе Грузии есть игрок, загоняющий в тупик оборону всех соперников команды

По итогам группового раунда ЧЕ-2024 Жорж Микаутадзе выиграл гонку бомбардиров единолично. Да, гол Джамала Мусиалы в ворота Дании в одном из двух первых матчей 1/8 позволил футболисту Баварии с конкурентом сравняться, но нападающий, права на которого принадлежат Аяксу, все еще остается игроком по-своему уникальным.

Во-первых, создается впечатление, что Микаутадзе (впрочем, как и всю Грузию) все еще не воспринимают всерьез, что дает ему автоматическое преимущество над оппонентами. Во-вторых, у Жоржа есть выгодное свойство — он умеет появляться там, где его никто не ждет, и мгновенно использовать даже полумомент. В-третьих, Микаутадзе умеет "усыпить" оборону соперника пассивностью и притворным безразличием к событиям на поле. Все три качества форвард непременно попытается претворить в жизнь уже сегодня.