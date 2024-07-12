Взгляд в прошлое: кто фаворит финала Евро-2024

Уже в воскресенье, 14 июля, состоится финальный матч Евро-2024 по футболу, в котором встретятся сборные Испании и Англии.

Суперкомпьютер Opta Analyst считает, что главным фаворитом на победу на ЧЕ испанцев. Но цифры это одно, а история совсем другое, особенно учитывая, что она склонна повторяться. И на этом Евро уже был печальный для нас пример.

Поэтому давайте вернемся в прошлое и посмотрим, какие шансы у каждой из команд на победу в этом поединке.

Аргументы за сборную Испании

История повторяется

Испания уже проводила схожий чемпионат Европы. Это произошло в 2008 году. Тогда "фурия роха" также выиграла все матчи на групповом этапе и стала победителем Евро-2008. А сейчас они в финале. Кажется, очень весомый довод.

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Финалы невозможно проиграть

Сборная Испании играла в финалах чемпионатов Европы и мира 5 раз, и проиграла всего 1 матч, хозяевам турнира Франции (что не удивительно, учитывая безвыигрышную серию испанцев в матчах против стран-хозяек, которая прервалась только на Евро-2024).

Лучшее Евро в истории

Прямо сейчас Испания проводит самый лучший чемпионат Европы в истории всех команд. Испанцы единственные, которые выиграли все матчи турнира, сейчас они однозначно являются фаворитами финального противостояния.

Фото: Getty Images

Фартовая Германия

Если Испания побеждала Германию на ЧЕ или ЧМ, то обязательно играла в финале, а также в 2 из 3 матчей выигрывала турнир. Единственное исключение – вышеупомянутый финал против Франции.

Нефартовая Англия

За невероятно долгую историю сборной Англии ей так и не удалось победить на Евро. Более того, единственный финал в их истории был лишь на ЧЕ-2020, и тогда англичане уступили Италии в серии послематчевых пенальти.

Аргументы за сборную Англии

История повторяется х2

Англичане во второй раз сыграют в финале чемпионата Европы. За всю историю турниров такое удавалось только трем странам. Это СССР (1960, 1964), Германия (1992, 1996) и Испания (2008, 2012). Также у немцев еще и было 3 финала подряд (1972, 1976, 1980). Но самое главное здесь то, что ни одна из этих команд не проигрывала оба финальных матча.

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Германия как пример

"Три льва" стали первой командой с 1996 года, дошедшей до финала после поражения в прошлом розыгрыше турнира. Раньше это происходило только со сборной Германией в 1980 и 1996 годах. Интересно, что оба раза в этой ситуации "бундестим" выиграла чемпионат Европы.

Статистика очных встреч

Англия победила в 14 матчах из 27, но самое интересное здесь то, что Испания проиграла англичанам все матчи на чемпионатах Европы и квалификации. Это едва ли не самый главный аргумент в пользу "трех львов".

Футболисты решают все

Сборная Англии не только дороже Испании, она вообще самая дорогая среди всех участников Евро-2024. Она стоит 1,52 миллиарда евро, в то время как испанцы — 965,50 миллионов. Также англичане на круглый год моложе своих соперников (26,2 против 27,2 лет).

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Выводы

Очень трудно выделить фаворита этого противостояния не только с учетом современного состава, но и после взгляда на историю. Каждый серьезный аргумент одной команды перекрывается не менее значимым аргументом другой. А это значит лишь одно, какой бы результат ни был, он станет однозначно историческим. Потому следить за этим матчем будет еще интереснее.