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Искусственный интеллект оценил шансы команд выйти в полуфинал Евро-2024

Станіслав Лисак — 3 июля, 06:30
Искусственный интеллект оценил шансы команд выйти в полуфинал Евро-2024

Суперкомпьютер Opta Analyst обновил прогноз на Евро-2024 после завершения матчей 1/8 финала турнира и определения всех четвертьфинальных пар соревнований.

Больше шансов на преодоление следующего этапа ЧЕ есть у сборных Нидерландов и Англии. "Оранжевые" сыграют с Турцией и имеют значительное преимущество, по мнению искусственного интеллекта. Подопечные Рональда Кумана должны пройти в 1/2 финала с вероятностью 61,91%, у Турции шанс на успех составляет 38,09%.

Англичанам также повезло с сеткой, они сыграют со Швейцарией, являющейся аутсайдером противостояния. Выход подопечных Гарета Саутгейта в полуфинал оценивается в 59,50%, а в Швейцарии — 40,50%. Победители этих пар встретятся между собой в полуфинале турнира.

С другой стороны сетки все команды имеют почти равные шансы на выход в полуфинал. Так, Франция является небольшим фаворитом в игре с Португалией — 53,87% против 46,13%. Испания и Германия имеют почти равные шансы на успех в четвертьфинале — 51,99% против 48,01%.

Отметим, что сменились фавориты на выигрыш чемпионата Европы-2024. Ранее из-за простой сети англичане считались главными фаворитами континентального первенства, но теперь команда "трех львов" лишь третья. Хозяева турнира, сборная Германии, имеют 20,01% на победу в финале домашнего Евро, Испания, которая встретится с "бундестим" в четвертьфинале — второй фаворит на чемпионство (19,25%).

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