Суперкомпьютер назвал фаворитов в последних матчах 1/8 финала Евро-2024

Суперкомпьютер Opta Analyst определился с фаворитами последних двух поединков 1/8 финала чемпионата Европы-2024.

За последние путевки в четвертьфинал сразятся Румыния и Нидерланды, а также Австрия с Турцией.

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Искусственный интеллект считает, что обидчики сборной Украины на групповом этапе континентального первенства являются аутсайдером в борьбе за выход в 1/4 финала. Успех сборной Нидерландов оценивается в 62,1%, вероятность победы Румынии в основное время 16%, а ничьи — 21,9%. В то же время, шанс на проход "оранжевых" в следующий этап составляет 73,41%, а румын — 26,59%. Отметим, что Чемпион проведет для вас текстовый онлайн этого поединка.

Игра Австрия — Турция, по мнению суперкомпьютера, не так однозначна для прогнозирования, хотя австрийцы являются небольшим фаворитом встречи — 44,7% на их победу в основное время. Турция имеет 29,8% шанса на успех, а ничейный результат после обсчета Opta может произойти в 25,5% случаев. Что касается возможного прохода в следующий этап, то у Австрии 63,02% шанса, а Турции прогнозируют 36,98% вероятности выйти в четвертьфинал и сыграть против победителя пары Румыния — Нидерланды.

Мнение бейтингового оператора Favbet совпадает с искусственным интеллектом, шансы на проход Нидерландов и Австрии в следующую стадию оцениваются немного больше: