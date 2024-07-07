Сборная Испании — сборная Франции: где смотреть матч 1/2 финала Евро-2024
Сборная Испании встретится с Францией в полуфинальном матче чемпионата Европы по футболу 2024 года.
Поединок между командами состоится 9 июля, в 22:00 по киевскому времени, на стадионе "Мюнхен Арена".
Игру вживую в Украине покажет медиасервис MEGOGO, как на телеканале Футбол, так и в отдельном поп-ап-канале. Для того чтобы посмотреть поединок, нужно иметь одну из четырех подписок - "Легкую" (99 гривен), "Оптимальную" (109 грн), "Максимальную" (203 грн) или "Спорт" (186 грн).
Также смотреть онлайн можно на региональных телеканалах Суспільного (например, Киев, Суспільне Полтава и др.) в цифровом эфире Т2, кабельных сетях и IPTV (кроме OTT).
Прямая трансляция на MEGOGO
Напомним, что в другой полуфинальной паре сборная Англии сыграет с Нидерландами.