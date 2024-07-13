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Саутгейт: Я не верю в сказки, но я верю в мечты

Микола Дендак — 13 июля, 23:40
Саутгейт: Я не верю в сказки, но я верю в мечты

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал, что его команде нужно играть на нужном уровне, чтобы реализовать мечту о победе на Евро-2024 в реальность.

Слова наставника передает УЕФА.

"Я не верю в сказки, но я верю в мечты. У нас были большие мечты, но их надо воплощать в жизнь. Наш путь, поздние голы, пенальти — это не сделает их реальностью для нас. Мы должны играть на том уровне, который нам нужен. Наша игра — это самая важная вещь.
У Испании очень четкая манера игры, у них хорошо организованная команда, которая очень хорошо прессингует с настоящей интенсивностью. Они очень хорошо владеют мячом, поэтому вы должны быть очень организованными. Но мы тоже очень хорошо держали мяч в последних играх", — сказал Саутгейт.

Решающий матч чемпионата Европы против Испании состоится 14 июля, стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени. Трансляция будет доступна на медиасервисе MEGOGO и местных телеканалах Общественного в цифровом эфире Т2.

Напомним, в полуфинальных матчах Испания победила Францию, а Англия одолела Нидерланды.

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