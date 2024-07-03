Стал известен лучший игрок Евро-2024 по версии SofaScore

У полузащитника ПСЖ и сборной Испании Фабиана Руиса сейчас самый высокий рейтинг на Евро-2024 по футболу.

Об этом сообщает аналитический портал SofaScore.

У него средний рейтинг 8.77. Ближайший преследователь – футболист Нидерландов Коди Гакпо (8.18). Также в тройку вошел грузинский вратарь Гиорги Мамардашвили (8:15).

Напомним, в четвертьфинале Испания встретится с Германией, которая оказалась сильнее Дании. Недавно наш сайт проанализировал историю этих команд и выделил фаворита противостояния.