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Стал известен лучший игрок Евро-2024 по версии SofaScore

Микола Дендак — 3 июля, 23:35
Стал известен лучший игрок Евро-2024 по версии SofaScore

У полузащитника ПСЖ и сборной Испании Фабиана Руиса сейчас самый высокий рейтинг на Евро-2024 по футболу.

Об этом сообщает аналитический портал SofaScore.

У него средний рейтинг 8.77. Ближайший преследователь – футболист Нидерландов Коди Гакпо (8.18). Также в тройку вошел грузинский вратарь Гиорги Мамардашвили (8:15).

Напомним, в четвертьфинале Испания встретится с Германией, которая оказалась сильнее Дании. Недавно наш сайт проанализировал историю этих команд и выделил фаворита противостояния.

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