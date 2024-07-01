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Беллингему грозит дисквалификация на Евро-2024 из-за некультурного жеста во время празднования гола

Владислав Уткін — 1 июля, 15:32
Беллингему грозит дисквалификация на Евро-2024 из-за некультурного жеста во время празднования гола

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем может получить дисквалификацию на следующий матч Евро-2024 из-за некультурного жеста во время празднования гола в матче 1/8 финала против Словакии (2:1) .

Об этом сообщает издание The Mirror.

По информации источника, УЕФА может наказать футболиста из-за непристойного жеста рукой у паха. Игрок рискует пропустить четвертьфинал Евро против Швейцарии.

Отметим, сам игрок написал, что жест является "внутренней шуткой, адресованную к некоторым близким друзьям, которые были на игре". Джуд добавил: "Ничего кроме уважения к тому, как сыграла эта команда Словакии сегодня вечером".

Отметим, что в прошлом сезоне Беллингем уже был отстранен от матча Ла Лиги из-за "пренебрежительного отношения к арбитру", хотя полузащитник отрицал какие-либо нарушения.

Поединок 1/4 финала Евро-2024 между Англией и Швейцарией состоится 6 июля в 19.00 по киевскому времени.

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