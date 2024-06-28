Пять украинцев — в символической сборной покинувших Евро-2024 игроков

Пять футболистов сборной Украины попали в символическую сборную игроков, вылетевших из Евро-2024.

Рейтинг сформировал портал Transfermarkt.

Вратарь : Анатолий Трубин (Украина).

Защитники : Александр Зинченко (Украина), Йошко Гвардиол (Хорватия), Илья Забарный (Украина), Иосиф Станишич (Хорватия)

Полузащитники : Георгий Судаков (Украина), Скотт Мактоминей (Шотландия), Джон Макгинн (Шотландия), Доминик Собослаи (Венгрия)

Нападающие : Артем Довбык (Украина), Душан Влахович (Сербия).

В параллельном матче между Румынией и Словакией также была зафиксирована ничья. В конце концов, последнее место в группе E заняла именно сборная Украины . Группу выиграли румыны, вторыми идут бельгийцы, а словаки заняли 3 место.