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Пять украинцев — в символической сборной покинувших Евро-2024 игроков

Олександр Булава — 28 июня, 10:45
Пять украинцев — в символической сборной покинувших Евро-2024 игроков

Пять футболистов сборной Украины попали в символическую сборную игроков, вылетевших из Евро-2024.

Рейтинг сформировал портал Transfermarkt.

Символическая сборная

Вратарь : Анатолий Трубин (Украина).

Защитники : Александр Зинченко (Украина), Йошко Гвардиол (Хорватия), Илья Забарный (Украина), Иосиф Станишич (Хорватия)

Полузащитники : Георгий Судаков (Украина), Скотт Мактоминей (Шотландия), Джон Макгинн (Шотландия), Доминик Собослаи (Венгрия)

Нападающие : Артем Довбык (Украина), Душан Влахович (Сербия).

Напомним, в последнем третьем туре группового этапа Украина сыграла в нулевую ничью с Бельгией.

В параллельном матче между Румынией и Словакией также была зафиксирована ничья. В конце концов, последнее место в группе E заняла именно сборная Украины . Группу выиграли румыны, вторыми идут бельгийцы, а словаки заняли 3 место.

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