Пять украинцев — в символической сборной покинувших Евро-2024 игроков
Пять футболистов сборной Украины попали в символическую сборную игроков, вылетевших из Евро-2024.
Рейтинг сформировал портал Transfermarkt.
Символическая сборная
Вратарь : Анатолий Трубин (Украина).
Защитники : Александр Зинченко (Украина), Йошко Гвардиол (Хорватия), Илья Забарный (Украина), Иосиф Станишич (Хорватия)
Полузащитники : Георгий Судаков (Украина), Скотт Мактоминей (Шотландия), Джон Макгинн (Шотландия), Доминик Собослаи (Венгрия)
Нападающие : Артем Довбык (Украина), Душан Влахович (Сербия).
Напомним, в последнем третьем туре группового этапа Украина сыграла в нулевую ничью с Бельгией.
В параллельном матче между Румынией и Словакией также была зафиксирована ничья. В конце концов, последнее место в группе E заняла именно сборная Украины . Группу выиграли румыны, вторыми идут бельгийцы, а словаки заняли 3 место.