Дешам: Мы должны подготовиться к серии пенальти

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам готовит команду к разному развитию событий в матче 1/8 финала Евро-2024 против Бельгии.

Цитирует тренера УЕФА.

"Мы на новом этапе соревнований – турнир внутри турнира. Других шансов сейчас нет. Команды, прошедшие квалификацию, лучше поехавших домой. Все дело в создании остроты перед чужими воротами. Если вы хотите выиграть, вы должны забивать – а мы этого не делали. Это случается с лучшими командами и лучшими бомбардирами.

Мы должны подготовиться к серии пенальти. У нас есть информация о наших соперниках, и мы также знаем, кто во что горазд у нас. Но если вы посмотрите на последнюю серию пенальти, которую мы выполняли, было семь изменений между игроками, которые должны были выполнять пенальти, и теми, кто мог их выполнить. Это не всегда те же люди. Но моя цель – сделать так, чтобы дело не дошло до пенальти", – сказал Дешам.