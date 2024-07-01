Українська правда
Все разделы

Euro-2024

Укр
Поддержать УП
Чемпион Футбол Евро-2024

Дешам: Мы должны подготовиться к серии пенальти

Олександр Булава — 1 июля, 11:59
Дешам: Мы должны подготовиться к серии пенальти

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам готовит команду к разному развитию событий в матче 1/8 финала Евро-2024 против Бельгии.

Цитирует тренера УЕФА.

"Мы на новом этапе соревнований – турнир внутри турнира. Других шансов сейчас нет. Команды, прошедшие квалификацию, лучше поехавших домой. Все дело в создании остроты перед чужими воротами. Если вы хотите выиграть, вы должны забивать – а мы этого не делали. Это случается с лучшими командами и лучшими бомбардирами.

Мы должны подготовиться к серии пенальти. У нас есть информация о наших соперниках, и мы также знаем, кто во что горазд у нас. Но если вы посмотрите на последнюю серию пенальти, которую мы выполняли, было семь изменений между игроками, которые должны были выполнять пенальти, и теми, кто мог их выполнить. Это не всегда те же люди. Но моя цель – сделать так, чтобы дело не дошло до пенальти", – сказал Дешам.

Напомним, сегодня сборная Франции в 1/8 финала сыграет по Бельгии. Начало в 19:00 по киевскому времени.

Збірна Нідерландів з футболу Збірна Франції з футболу Дідьє Дешам Євро-2024 з футболу

Дідьє Дешам

У Дешама виник конфлікт із найкращим бомбардиром в історії збірної Франції
Дешам: Воротар Польщі став гравцем матчу — цим все сказано
Привыкает играть в маске — Дешам оценил восстановление Мбаппе
Дешам объяснил ничью с Нидерландами на Евро-2024
Дешам допустил участие Мбаппе в матче с Нидерландами

Последние новости