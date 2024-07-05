Англия — Швейцария: онлайн-трансляция

Сборная Англия встретится со Швейцарией в четвертьфинальном матче чемпионата Европы по футболу 2024 года.

Поединок состоится в субботу, 6 июля, на "Дюссельддорфе Арене". Начало в 19:00 по Киеву.

Чемпион проведет для вас текстовую онлайн-трансляцию в этой новости, начиная с 18:30.

Напомним, по мнению бейтингового оператора Favbet, англичане имеют самые высокие шансы на выигрыш Евро.

В других четвертьфиналах сыграют: Португалия – Франция, Испания – Германия и Нидерланды – Турция. Расписание матчей — ЗДЕСЬ.

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