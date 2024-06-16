Лунин, Трубин или Бущан: кто должен быть первым номером сборной? Мнение легендарных украинских эксворотаров

Вратарская тема в сборной Украины накануне Евро-2024 – одна из самых обсуждаемых как среди специалистов, так и среди болельщиков. Готовясь к финальной части Чемпионата Европы, футбольная сборная Украины провела три товарищеских поединка: сыграла вничью с Германией (0:0), уступила Польше (3:1) и победила Молдову (0:4). В этих контрольных матчах главный тренер сине-желтых Сергей Ребров просмотрел всех трех вызванных на Евро вратарей. Анатолий Трубин из «Бенфики» защищал ворота с немцами, динамовец Георгий Бущан – в игре против поляков, а представитель «Реала» Андрей Лунин провел в рамке игру против Молдовы. Кто из этой компании будет первым выбором тренерского штаба сборной на турнире в Германии, мы узнаем уже в понедельник, 17 июня.

Кто станет первым номером сборной на чемпионате Европы 2024 года?

Чемпион собрал мысли о потенциальном первом номере сборной от звездных бывших вратарей.

Андрей Тлумак, эксворот Карпат, ныне – исполнительный директор львовского клуба

– Наверное, впервые в истории нашей сборной у нас есть плюс-минус трех равноценных вратарей и поэтому сказать, как их распределить, очень сложно. У каждой из этой тройки есть свои сильные стороны и преимущества. Лунин – уверенность, покой, игра на линии и игра ногами. Трубин – покой, игра на выходах и тоже игра ногами. Бущан – игра на выходах и игра на линии.

Лунин провел феноменальный сезон в «Реале», хотя в конце концов по болезни, к сожалению, не сыграл в финале Лиги Чемпионов. Но то, что он делал по ходу сезона для «мадридцев», заслуживает того, чтобы именно он был первым номером в сборной Украины.

Так же можно сказать и об Анатолии Трубине, который выдал очень классный сезон в «Бенфике», и этот матч, который он провел против сборной Германии, не дав им забить, тоже доказывает, что он также должен быть №1.

Георгий Бущан, несмотря на то, что пропустил три мяча от Польши, хотя я считаю, что его вины в этом как таковой нет, где-то, возможно, не так сам проигрывает конкуренцию Лунину и Трубину, как проигрывает его клуб. «Динамо» все-таки на сегодняшний день – это вторая команда страны, и в этом плане немного большее преимущество имеют два других вратаря.

Но чтобы выбрать лучшего, нужно быть внутри процесса. Надо ощущать психологию человека, а вратарская психология – очень тонкая. Например, однажды может быть один сильнее, а на следующий – уже другой. Сергей Ребров там внутри, плюс его помощники, плюс тренер вратарей, поэтому я уверен, что они проведут правильные тесты, и определят, кто из этой тройки сильнее на этот момент и должен быть №1.

Если бы мне пришлось делать выбор по итогу этого сбора, я бы избрал Андрея Лунина.

Юрий Вирт, эксворотарь Шахтера, ныне – главный тренер перволигового Звягеля

– Лунин и Трубин – это, в первую очередь, игра на линии очень хорошая, уверенная, надежная. Здесь предпочтения никому не могу отдать. Игра на выходах – у обоих есть маленькие упущения. Ну и игра ногами. Я думаю, может, где-то лучше выглядел Трубин сначала, но в последнее время Лунин очень хорошо этот навык подтянул, и тоже уж очень уверенно играет.

Что касается Бущана – на сегодняшний день он конкуренцию проигрывает. Даже в матче против Польши – этот второй пропущенный гол полностью на его совести. Хотя он тоже качественный вратарь, лидер киевского «Динамо», но сегодня он – третий номер в сборной. Его сильные стороны – игра на выходах, когда нужно – ловит, когда нужно – играет кулаками, это есть. Играет в целом надежно, когда нужно.

Из этой тройки Лунин – фаворит №1, который провел прекрасный чемпионат в лучшем клубе мира. Команда выиграла чемпионат Испании, Лигу чемпионов, где Андрей сыграл очень много качественных матчей. Хотя у него очень сильный конкурент – Анатолий Трубин, но я думаю, что сегодня Лунин – это №1 в сборной.

Богдан Шуст, эксворотарь Ворсклы, ныне – тренер вратарей в ФК Ингулец

– Мы видели игру Трубина против Германии, увидели наработки в тестовом режиме против сильных соперников, где наша линия защиты действовала в низком блоке и показала прекрасную игру. В принципе, это такой его козырь – при низкой линии обороны. У него очень хорошая реакция, он очень хорошо работает на линии ворот.

С высокой линией защиты, пожалуй, я бы предпочел Андрея Лунина, поскольку он более активно работает высоко от ворот, может страховать за пределами штрафной. То есть это два вратаря совершенно разного профиля. Думаю, выбор будет именно между ними.

Бущан также хороший, квалифицированный вратарь. Он в тех компонентах игры, о которых говорил, более или менее сбалансирован.

Выбор вратарей – это, конечно, прерогатива тренеров – кого и на какую игру выбирать. По-моему, может быть ротация, но верится, что любой из избранных вратарей покажет хороший результат.