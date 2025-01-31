Тарас Степаненко присоединился к турецкому Эюпспору
Тарас Степаненко (праворуч)
Еюпспор
Клуб турецкой Суперлиги Эюпспор объявил о подписании контракта с Тарасом Степаненко.
Об этом переходе сообщает турецкий коллектив.
Стороны заключили соглашение сроком на полтора года (до лета 2026 года). 35-летний украинец достался туркам бесплатно, покинув ранее Шахтер на правах свободного агента.
"Я очень рад быть здесь. Это честь быть игроком Эюпспора. Эта команда имеет отличные перспективы на будущее, у них замечательный тренер, болельщики и команда. Я хочу помочь команде достичь ее мечты и быть частью этого", – сказал Степаненко.
Напомним, что матч против Боруссии (1:3) стал для Степаненко последним в футболке Шахтера, в котором он провел последние 14,5 лет своей карьеры.
После того поединка Лиги чемпионов донецкий клуб поблагодарил своего капитана за все годы, проведенные в "оранжево-черной" футболке.
Ранее состоялась жеребьевка стыковых матчей плей-офф Лиги чемпионов-2024/25, по результатам которой команды Андрея Лунина и Анатолия Трубина узнали своих соперников.