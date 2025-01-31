Тарас Степаненко присоединился к турецкому Эюпспору

Клуб турецкой Суперлиги Эюпспор объявил о подписании контракта с Тарасом Степаненко.

Об этом переходе сообщает турецкий коллектив.

Стороны заключили соглашение сроком на полтора года (до лета 2026 года). 35-летний украинец достался туркам бесплатно, покинув ранее Шахтер на правах свободного агента.

"Я очень рад быть здесь. Это честь быть игроком Эюпспора. Эта команда имеет отличные перспективы на будущее, у них замечательный тренер, болельщики и команда. Я хочу помочь команде достичь ее мечты и быть частью этого", – сказал Степаненко.

ikas Eyüpspor’a Hoş Geldin Taras Stepanenko!



ikas Eyüpspor’umuz, Taras Stepanenko ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.



Asbaşkanımız Fatih Kulaksız: Taras sadece Avrupa futbolu için değil dünya futbolu için de bence çok önemli bir karakter. Çok tecrübeli bir oyuncu. Yaşına rağmen… pic.twitter.com/gdXo5B0dzJ — ikas Eyüpspor (@eyupsporkulubu) January 31, 2025

Напомним, что матч против Боруссии (1:3) стал для Степаненко последним в футболке Шахтера, в котором он провел последние 14,5 лет своей карьеры.

После того поединка Лиги чемпионов донецкий клуб поблагодарил своего капитана за все годы, проведенные в "оранжево-черной" футболке.

Ранее состоялась жеребьевка стыковых матчей плей-офф Лиги чемпионов-2024/25, по результатам которой команды Андрея Лунина и Анатолия Трубина узнали своих соперников.