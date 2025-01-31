Реал Лунина и Бенфика Трубина узнали соперников: итоги жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов

В пятницу, 31 января, в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка предварительной стадии плей-офф Лиги чемпионов сезона-2024/25.

По итогам основного этапа еврокубка восемь команд квалифицировались в 1/8 финала турнира. Команды, занявшие в таблице места с 9 по 24, заработали право сыграть в предварительной стадии.

Сеяные и несеяные пары противостояний

Команды с 9 по 16 места были распределены на сеяные пары, а команды с 17 по 24 места – на несеяные. Коллектив сеяной пары сыграет с командой несеяной пары за право встретиться с представителем первой восьмерки основного этапа.

Аталанта/Боруссия Дортмунд – Спортинг/Брюгге;

Реал Мадрид/Бавария – Манчестер Сити/Селтик;

Милан/ПСВ – Ювентус/Фейеноорд;

ПСЖ/Бенфика – Брест/Монако.

Результаты жеребьевки предварительной стадии плей-офф

Испанский Реал Мадрид с украинским вратарем Андреем Луниным будет играть за выход в 1/8 финала против английского Манчестер Сити. Португальская Бенфика другого голкипера сборной Украины Анатолия Трубина на этой стадии сыграет с Монако.

Брюгге – Аталанта;

Спортинг – Боруссия Дортмунд;

Манчестер Сити – Реал Мадрид;

Селтик – Бавария;

Ювентус – ПСВ;

Фейеноорд – Милан;

Брест – ПСЖ;

Монако – Бенфика.

Первые стыковые поединки плейоф состоятся 11-12 февраля, а ответные матчи – 18-19 февраля. Финал турнира будет принимать Мюнхен: 31 мая на "Альянц Арене" определится победитель Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Напомним, что для украинских клубов еврокубковая кампания завершилась на стадии основных этапов. Шахтер, Динамо, Полесье и Кривбасс заработали один из самых низких коэффициентов в истории выступлений Украины в еврокубках.