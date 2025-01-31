Реал Лунина и Бенфика Трубина узнали соперников: итоги жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов
В пятницу, 31 января, в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка предварительной стадии плей-офф Лиги чемпионов сезона-2024/25.
По итогам основного этапа еврокубка восемь команд квалифицировались в 1/8 финала турнира. Команды, занявшие в таблице места с 9 по 24, заработали право сыграть в предварительной стадии.
Сеяные и несеяные пары противостояний
Команды с 9 по 16 места были распределены на сеяные пары, а команды с 17 по 24 места – на несеяные. Коллектив сеяной пары сыграет с командой несеяной пары за право встретиться с представителем первой восьмерки основного этапа.
- Аталанта/Боруссия Дортмунд – Спортинг/Брюгге;
- Реал Мадрид/Бавария – Манчестер Сити/Селтик;
- Милан/ПСВ – Ювентус/Фейеноорд;
- ПСЖ/Бенфика – Брест/Монако.
Результаты жеребьевки предварительной стадии плей-офф
Испанский Реал Мадрид с украинским вратарем Андреем Луниным будет играть за выход в 1/8 финала против английского Манчестер Сити. Португальская Бенфика другого голкипера сборной Украины Анатолия Трубина на этой стадии сыграет с Монако.
- Брюгге – Аталанта;
- Спортинг – Боруссия Дортмунд;
- Манчестер Сити – Реал Мадрид;
- Селтик – Бавария;
- Ювентус – ПСВ;
- Фейеноорд – Милан;
- Брест – ПСЖ;
- Монако – Бенфика.
Первые стыковые поединки плейоф состоятся 11-12 февраля, а ответные матчи – 18-19 февраля. Финал турнира будет принимать Мюнхен: 31 мая на "Альянц Арене" определится победитель Лиги чемпионов сезона-2024/25.
Напомним, что для украинских клубов еврокубковая кампания завершилась на стадии основных этапов. Шахтер, Динамо, Полесье и Кривбасс заработали один из самых низких коэффициентов в истории выступлений Украины в еврокубках.