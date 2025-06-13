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Экс-голкипер Динамо, Шахтера и сборной Украины объявил о завершении карьеры

Микола Дендак — 13 июня 2025, 23:10
Экс-голкипер Динамо, Шахтера и сборной Украины объявил о завершении карьеры
Олександр Рибка
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Известный украинский вратарь Александр Рыбка объявил о завершении карьеры.

Его слова передает Украинский футбол.

"Я принял решение о завершении игровой карьеры. Хочу работать тренером вратарей, у меня есть лицензия B", – сказал спортсмен.

Голкипер в течение игровой карьеры выступал за украинские Динамо-3, Динамо-2, Динамо, Шахтер, Металлист, Львов и Оболонь. Также успел поиграть за рубежом, где представлял Карабюкспор, Афьонспор, Сабаил, Лиепаю и Болуспор.

Кроме этого 38-летний футболист провел два матча за сборную Украины. Последней командой голкипера была Оболонь, за которую он провел всего 12 поединков.

Напомним, накануне Оболонь объявила об увольнении Сергея Шищенко с должности главного тренера команды.

Олександр Рибка

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