Оболонь объявила об отставке Шищенко

Оболонь объявила об увольнении Сергея Шищенко с должности главного тренера команды.

Об этом сообщила пресс-служба столичного коллектива.

"ФК Оболонь официально сообщает: по обоюдному согласию сторон прекращено сотрудничество с главным тренером Сергеем Шищенко. Решение вступает в действие с 16 июня 2025 года", – говорится в сообщении клуба.

Специалист возглавил "пивоваров" в сентябре 2024 года и за это время команда выиграла 8 матчей, 10 раз проиграла и 7 поединков завершила вничью.

Оболонь поблагодарила Шищенко за работу во главе коллектива и пожелала успехов в дальнейшей карьере. В дальнейшем обязанности главного тренера будет исполнять Александр Антоненко.

Сезон-2024/25 киевляне завершили на 11 месте в турнирной таблице УПЛ, набрав в свой актив 32 очка и избежав переходных матчей.

Ранее сообщалось, что Шищенко может возглавить одного из лидеров Первой лиги.