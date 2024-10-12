С натянутой струной нерва. 4 урока из матча Украина – Грузия

Сборная Украины обыграла команду Грузии в 3 туре Лиги наций-2024/25. Благодаря победе в польском городе Познань "сине-желтые" взяли первые 3 балла, и наконец включились в борьбу за самые высокие ступени в квартете.

Чемпион традиционно выделяет главное по завершении важной битвы. О чем следует говорить после игры? Какие футболисты заслуживают отдельного внимания? С какими акцентами следует смотреть в будущее? Об этом и другом – в нашем материале.

Украина наконец-то выиграла борьбу

Залогом успеха команды Сергея Реброва стало вовсе не преимущество во владении мячом или навыках командного, и даже индивидуального мастерства. По этим аспектам игры "сине-желтые" если не уступили, то оппонента точно не обыграли. А вот взяла свое Украина благодаря тому, чего коллективу не хватало не только на чемпионате Европы в Германии, но еще в матчах квалификации в главный турнир для сборных Старого Света.

Фото: Дан Балашов

Эта Украина слишком долго была в теплой ванной больших чаяний, да настолько, что со временем забыла об основе основ одержания побед на поле. Если ты не в состоянии выгрызать мяч, демонстрировать волю и характер к победе и хоть иногда играть через "не могу", надеяться на успех не стоит. В матче с Грузией украинский болельщик подзабытого подхода от любимой команды дождался. Главное, чтобы теперь такой футбол не стал разовой акцией с быстро истекающим сроком действия.

Оправданные ожидания, но не надежды

Иван Калюжный претворил в жизнь мечту. Хавбек Александрии в 26 лет дебютировал в составе главной команды страны. Но на этом хорошие новости для высокого полузащитника заканчиваются.

Использование Калюжного с первых минут, да и вообще вызов футболиста команды Руслана Ротаня, не что иное, как желание сохранить структуру игры, несмотря на возможные риски. Последние оказались слишком заметными. По окончании последнего тура еврокубков игроки Динамо и Шахтера расписывались в собственном бессилии по поводу предлагаемого соперниками на международной арене темпа – мол, 1000 извинений, но не успеваем мы, хоть ты тресни!

Фото: Дан Балашов

Калюжный стал воплощением этого бессилия и реального уровня нынешнего чемпионата Украины. То и дело быстрые юркие грузины обходили-объезжали Ивана, как на велосипеде, и только желтая карточка, заработанная Калюжным по итогам игры – большой подарок от австрийского судьи. Но можно ли винить футболиста? Отнюдь. Калюжный показал ровно тот уровень, которым сейчас оперирует, и который для него привычен в той же УПЛ. Но факт остается фактом – так и за уже подзабытым Сергеем Сидорчуком соскучишься…

Впрочем, в игре с гораздо менее быстрыми и подвижными, но мощными и физически вышколенными чехами, Калюжный должен оказаться в более привычной стихии и как раз пригодится.

Мудрик делает заявку на статус лидера команды

Перед игрой мы поговорили о неотложных болезненных вопросах из лагеря национальной сборной, среди которых значился и "пунктик" о лидерских способностях игроков, которые должны взять на себя тяжелую роль ради успеха команды. Среди предлагаемых "кандидатов" числился и хавбек Челси. К счастью, на этот раз экс-игрок Шахтера не сник, поймал кураж и был действительно той фигурой, на которую равнялись партнеры.

Фото: Дан Балашов

Матч с Грузией может стать для Мудрика тем рубиконом, который будет знаменовать начало действительно нового, и не хуже предыдущего периода в его уже многострадальной карьере. В предыдущих матчах за главную команду страны вингер "синих", вместо использования возможности отдохнуть от больших клубных проблем, которые у него накапливаются, как снежный ком в горах, откровенно страдал, и оставался без отдыха для той же уязвленной психологии. При отсутствии едва ли не всех признанных вожаков команды Мудрик получил шанс начать в сборной все с нуля. И в критический для команды момент его блестяще использовал.

Энергозатратная победа: отобравший много сил матч будет знаменовать новые кадровые последствия

Сборная Украины взяла самые тяжелые 3 балла при каденции Реброва. Даже игра со Словакией на Евро далась "сине-желтым" не так натужно. Главная команда страны проиграла по ключевым статистическим показателям – xG, ударам, ударам в створ, количеству угловых, количеству передач, но была сильнее в главном – забила на 1 мяч больше. Но впереди новые испытания и легче никак не будет.

Фото: Дан Балашов

На протяжении львиной доли игры Украина "включала" высокий прессинг, благодаря чему и нивелировала многие начинания соперника. Однако такой футбол требует много усилий и сил, которые не безграничны. Как следствие – во второй половине в зонах, где раньше украинцы с визави справлялись, команда начала "проседать". Несомненно – восстановиться не на 100 – на условные 70% за 2 полных дня, которые остаются до матча с Чехией – не менее важного, не менее судьбоносного – невозможно. Поэтому Ребров точно будет прибегать к ротации, и замены могут быть достаточно масштабными. Будут ли те или иные шаги эффективными – предмет уже другого, нашего ближайшего разговора.