Сделали ли правильные выводы Ребров и его футболисты? 4 интриги матча Украина – Грузия

Сборная Украины проведет третий матч в рамках Лиги наций-2024/25. Соперником "сине-желтых" станет национальная команда Грузии. Встреча состоится 11 октября, начало игры – в 21:45.

Чемпион традиционно выделяет главное перед началом поединка и акцентирует внимание на необходимости претворения в жизнь неочевидных замыслов. О чем говорить перед игрой? Чем матч в Познани особенно важен? Какие футболисты должны пересмотреть свое отношение к играм в футболке главной команды страны?

Какую модель игры выберет тренерский штаб?

Украина Реброва – коллектив, уже несколько раз проявлявший тактическую гибкость. Впрочем, выглядит так, что обращаться к предыдущему опыту и тем более внедрять что-то новое, в столь важной игре скорее не стоит. Поэтому единственным насущным вопросом является позиция в центре поля ниже двух хавбеков, которые будут отвечать за конструирование атак и продвижение мяча. А вот увидим ли в игре того же Ивана Калюжного как единственного "чистого" опорного – большой вопрос.

Фото: Дан Балашов

Выход хавбека Александрии с первых минут чреват большими рисками. Во-первых, Калюжный не имеет минимальной сыгранности с новыми партнерами, ведь получил дебютный вызов. Во-вторых, его способность поддерживать атаки также вызывает сомнения. И тут как раз стоит сказать, что в обоих аспектах игры другой дебютант Дмитрий Крыськив прямого конкурента превосходит. Да, Крыськив точно уступает в способности выиграть единоборство и в навыках и умениях в силовой борьбе в целом, и в матче с Грузией этот фактор отойдет несколько на второй план. О взаимопонимании полузащитника Шахтера с одноклубниками Ефимом Коноплей, Николаем Матвиенко и Георгием Судаковым, а также Михаилом Мудриком, и говорить нечего.

Заслужили ли индульгенцию Шапаренко и Судаков?

Лидеры средней линии двух грандов украинского футбола Николай Шапаренко и Георгий Судаков провели крайне невнятные матчи в сентябрьском цикле Лиги наций. От обоих ожидали качественного плеймейкинга, острых передач и направления атак в самом выгодном для национальной сборной направлении. Вместо этого и футболист Динамо, и хавбек Шахтера напоминали разве что неуверенного в себе мужчину, который в ответственный момент неудачно пытается нащупать свои бывшие сильные стороны.

УАФ

В этом и контексте крайне сложной кадровой ситуации в центре полузащиты Ребров не может не помнить едва ли не единственный альтернативный вариант ведения игры – с использованием с первых минут Виталия Буяльского. Как известно, выражаясь модными терминами, ресивер Динамо – футболист специфичный. Однако нестандартные ситуации нуждаются в нестандартных решениях. С Буяльским на поле Украина может получить дополнительное преимущество в розыгрыше мяча непосредственно в штрафной соперника, а Судаков или Шапаренко, кто бы ни лишился места в старте при таком решении тренерского штаба, получили бы дополнительное время на подумать над недостатками своих подходов на поле в национальной сборной.

Кто возьмет на себя роль лидера?

Вынужденное отсутствие Андрея Ярмоленко, Тараса Степаненко, Александра Зинченко и частично Виктора Цыганкова – это еще и тест на зрелость футболистов, которые получат дополнительную психологическую нагрузку при невозможности задействовать "традиционных" лидеров команды. И в то же время большой шанс для тех же Артема Довбика, Михаила Мудрика или упомянутых Судакова и Шапаренко.

УАФ

Впрочем, не стоит забывать и об относительном новичке Алексее Гуцуляке и его одноклубнике и дебютанте Александре Назаренко. Кто бы из всех вышеперечисленных футболистов не взял на себя ношу вожака, в случае реального появления такого игрока на поле будет закрыт один из важнейших пробелов в игре команды, от которого "сине-желтые" страдали еще с первой игры на Евро-2024.

Как изменился настрой тренерского штаба и Федерации после эпидемии травм?

Тяжелая кадровая ситуация в лагере национальной сборной на самом деле имеет еще и другую сторону медали. После сентябрьских матчей руководство УАФ во главе с Андреем Шевченко поспешило выразить Реброву и его штабу полную поддержку, а избранный вариант обращения к общественности, с учетом не то что невнятной – откровенно провальной игры и отсутствия каких-либо изменений в подходах самого Реброва после неудачи на первенстве континента, вызвало удивление. Учитывая такую линию Шевченко, можно предположить, что ситуацию в главной команде страны с большим количеством травмированных глава украинского футбола может попытаться использовать в пользу своего "протеже" в случае новой неудачи.

Фото: Дан Балашов

И если игры в Познани и Вроцлаве теперь действительно рассматриваются через призму больших кадровых потерь, которые якобы кардинальным образом влияют на возможности главной команды страны улучшить турнирное положение, такую фальшь опытный рядовой болельщик распознает без особого труда.