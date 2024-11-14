Нападающий сборной Украины Артем Довбик тренируется в общей группе в преддверии матча против Грузии в рамках 5 тура Лиги наций.

Об этом сообщил Telegram-канал Ассоциации футбола Украины.

Ранее сообщалось, что участие футболиста в матче под вопросом из-за повреждения.

Также стало известно, что Довбик вошел в список номинантов Globe Soccer Awards.

Матч Грузия – Украина состоится 16 ноября в Батуми на стадионе "Батуми-Арена" и начнется в 19.00 по Киеву. Чемпион проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.