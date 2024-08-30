Довбик праздник не испортит. На что может рассчитывать Динамо в Лиге Европы

Киевское Динамо узнало соперников в основной сетке второго по значимости еврокубка. Как и в случае с Шахтером, оппоненты Динамо — визави, которые точно нуждаются во внимании.

Чемпион рассматривает команды, которые будут противостоять "динамовцам" в ЛЕ через призму потенциала коллектива Александра Шовковского. А также размышляет о том, кто есть кто в этой компании.

Самая сильная команда за последние годы

В последний раз киевляне выступали в основном раунде еврокубков в сезоне-2022/23. Это была та же Лига Европы еще ее группового разлива, а в соперниках у Динамо были турецкий Фенербахче, французский Ренн и кипрский АЕК. Несмотря на относительно скромный набор оппонентов, "бело-синие" выступили откровенно позорно. Результат в 1 балл в 6 матчах заслуживает именно такой характеристики.

ФК Динамо Київ

На этот раз перед болельщиками команда, которая может рассчитывать на куда более лучшие показатели усилий. Матчи со всеми тремя оппонентами в квалификации Лиги чемпионов показали, что диапазон возможностей этого Динамо достаточно велик уже сейчас. Даже больше — перед нами коллектив, который способен довольно существенно прибавить еще.

Все ради генеральной линии

Впрочем, в случае Динамо не стоит забывать о главной задаче, де-факто стоящей перед тренерским штабом. И речь не о спортивных результатах. Последние на самом деле являются лишь одним из инструментов достижения цели.

ФК Динамо Київ

Тарас Михавко, Владимир Бражко, Николай Шапаренко, Назар Волошин, Владислав Ванат. Перечисленные футболисты - лишь наиболее очевидные "лоты" Суркисов, которые братья выставляют на продажу в международных матчах, показывая товар лицом. Это Динамо явно взяло курс на экспорт лучших воспитанников клуба за границу, тогда как перспективы выступления в тех или иных турнирах остаются на обочине. Собственно, "мертвая" работа клуба на трансферном рынке на "вход" — лучшее тому доказательство. Тем не менее, Лига Европы остается привлекательной витриной, где "продать" выгодно действительно можно.

Фактор украинца в составе соперника

Конечно, до матча с Ромой Артема Довбика далеко, и будет ли делать ставку на второй по престижности клубный турнир Европы клуб из Рима — неизвестно, а потому примет ли участие во встрече команд нападающий сборной Украины — вопрос. Однако для Довбика игра с Динамо точно будет особенной.

Getty Images

Когда бы не состоялся матч с Ромой, уже сейчас ясно, что легкой адаптации Довбика в стае "волков" не будет, и из рога изобилия голы в исполнении форварда не посыпятся. Как забивать украинским клубам, экс-футболист Жироны точно знает. Как знает, какой подход находить против защитников украинских команд. Именно поэтому в случае получения игровых минут в игре с Динамо Довбик на поле сделает не только все от него зависящее, но и больше.

Соперники уровня Лиги чемпионов

Киевляне не смогли пробиться в основной раунд турнира лучших команд Европы, однако сожалеть об отсутствии сильных оппонентов "бело-синим" точно не стоит. Конечно, по составу участников ЛЧ "младшую сестру" Лигу Европы превосходит, но по меньшей мере 4 визави киевлян по игровым возможностям к командам, которые среди манчестеров сети, реалов и псж не потерялись бы, точно принадлежат.

Фото з соціальних мереж

И после продажи Робина Ле Нормана и Микеля Мерино Сосьедад остается реальным претендентом на место в топ-4 Ла Лиги. Рома — это не только Довбик, но и Пауло Дибала, Лоренцо Пеллегрини или Леандро Паредес. У Лацио уже нет Чиро Иммобиле и Луиса Альберто, но такие ребята, как Маттиа Дзакканьи и Матиас Весино, могут сделать погоду в играх чуть ли не с любым соперником. Наконец, Галатасарай Окана Бурука сенсационно вылетел в плей-офф ЛЧ от Янг Бойз, но наличия в команде таких игроков, как Мауро Икарди, Миши Батшуайи или Хакима Зиеша, это никак не отменяет.

Виктория и Ференцварош – как лакмус способности УПЛ

Катастрофически неудачное выступление украинских клубов в квалификации еврокубков породило новые разговоры об уровне Украинской Премьер-лиги. Откровенно говоря, УПЛ стоит ориентироваться уже на первенства стран Скандинавии, шотландский Премьершип, швейцарскую Суперлигу, первенства Хорватии или Израиля, но даже не чемпионаты Греции, Польши или Австрии. Не говоря уже о Нидерландах, Бельгии или Турции, с которыми мы могли вести заочное соперничество раньше.

Фото з соціальних мереж

Наличие среди соперников Динамо чешской Виктории и венгерского Ференцвароша позволит получить частичный ответ на вопрос, как УПЛ себя "чувствует" на фоне этих двух лиг. Конечно, один украинский клуб, да еще и традиционный гранд, понять, какова ситуация в конкретном случае, отнюдь не позволяет, но сделать выводы хотя бы в целом, поможет. После поражения Кривбасса от той же Виктории "в одни ворота" возможный успех Динамо с клубом из Пльзеня следует рассматривать еще и через призму реванша. Не говоря уже о том, что с несчастными показателями Украины в таблице коэффициентов УЕФА для УПЛ будет ценна каждая победа.