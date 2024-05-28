Довбик попал в символическую сборную сезона Ла Лиги по версии Globe Soccer Awards
Украинский футболист Жироны Артем Довбик попал в символическую сборную Ла Лиги сезона-2023/24 по версии Globe Soccer Awards.
Также награду получили его одноклубники Мигель Гутьеррес, Алейш Гарсия и Савио.
Кроме них, в сборную попали Винисиус Жуниор, Джуд Беллингем, Феде Вальверде, Дани Карвахаль, Антонио Рюдигер (все - Реал Мадрид), Роберт Левандовский, Илкай Гюндоган, Рональд Араухо (все - Барселона), Антуан Гризманн (Атлетико), Иско (Бетис) и Унаи Симон (Атлетик).
Напомним, лучшим игроком Ла Лиги стал Беллингем, а лучшим тренером признали Мичела Санчеса.