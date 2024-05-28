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Довбик попал в символическую сборную сезона Ла Лиги по версии Globe Soccer Awards

Микола Дендак — 28 мая, 23:20
Довбик попал в символическую сборную сезона Ла Лиги по версии Globe Soccer Awards

Украинский футболист Жироны Артем Довбик попал в символическую сборную Ла Лиги сезона-2023/24 по версии Globe Soccer Awards.

Также награду получили его одноклубники Мигель Гутьеррес, Алейш Гарсия и Савио.

Кроме них, в сборную попали Винисиус Жуниор, Джуд Беллингем, Феде Вальверде, Дани Карвахаль, Антонио Рюдигер (все - Реал Мадрид), Роберт Левандовский, Илкай Гюндоган, Рональд Араухо (все - Барселона), Антуан Гризманн (Атлетико), Иско (Бетис) и Унаи Симон (Атлетик).

Напомним, лучшим игроком Ла Лиги стал Беллингем, а лучшим тренером признали Мичела Санчеса.

Вальверде Гарсія Іско Карвахаль Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Роберт Левандовський Рюдігер Сімон Артем Довбик Савіо Морейра Рональд Араухо Вінісіус Жуніор Антуан Грізманн Джуд Беллінгем Ілкай Гюндоган Мігель Гутьєррес

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