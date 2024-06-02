Шахтер вышел в групповой раунд Лиги чемпионов-2024/25.

Чемпион Украины по итогам сезона-2023/24 донецкий Шахтер выступит в основной сетке Лиги чемпионов розыгрыша-2024/25.

Об этом стало известно после победы испанского Реала над немецкой Боруссией Дортмунд в финале Лиги чемпионов.

Победа мадридцев позволила команде Марино Пушича перейти из раунда плей-офф квалификации сразу в групповую стадию соревнования. Также известно, что при жеребьевке группы Шахтер будет во второй корзине из четырех.

В рейтинге клубов УЕФА Шахтер занимает 24 место (66.000). Это самый высокий показатель среди украинских команд. Украина занимает 18 строчку в таблице коэффициентов.

Ранее спортивный директор Шахтера Дарио Срна рассказал, останется ли в команде Пушич.