Динамо – Шахтер: прервать серию без побед, или возродить интригу

В воскресенье, 27 октября состоится центральный матч тура и всей осенней части Премьер-лиги, "украинское классико", в котором "Динамо" примет в Киеве "Шахтер".

Следите за главным матчем украинского футбола вместе с "Чемпионом". Текстовая онлайн-трансляция игры Динамо – Шахтар.

Это будет первая очная игра команд в нынешнем сезоне. Ведущие клубы страны не встречались с мая, почти полгода.

Киевляне не выигрывали у донетчан три с половиной года, с 17 апреля 2021-го. И подопечным Александра Шовковского явно есть что сказать своему самому принципиальному сопернику. И, кажется, время пришло. В нынешнем сезоне чемпионата Украины киевляне выглядят куда более мощным и сбалансированным коллективам, стараясь не допускать осечек. И уже на 6 баллов опережают горняков в турнирной таблице.

Олександр Шовковський ФК "Динамо" Київ

Время без побед

За прошедшие три сезона 2021/22–2023/24 команды провели шесть матчей, включая игру за Суперкубок-2021. И только однажды, 22 апреля 2023 года, киевляне смогли поделить очки с соперником – 1:1.

Остальные 5 матчей остались за "горняками". В частности, в прошлом сезоне-2023/24 горняки дважды выиграли по 1:0. А домашнее поражение киевлян в первом круге, 3 ноября, стало последним матчем для столичной команды под руководством Мирчи Луческу.

Всего же это будет 199-й матч динамовцев и горняков, начиная с 1938 года.

В 198 предыдущих Динамо одержало 80 побед при 61 поражении и 57 ничьих. Столь большого перевеса киевляне добились в "союзные" времена – в 92 матчах Динамо одержало 44 победы при 19 поражениях и 29 ничьих.

Во времена независимой Украины команды провели 106 игр, включая полуфиналы Лиги Европы, а также товарищеские матчи в рамках Кубка первого канала и Мемориала Лобановского. И тут же преимущество у горняков – 42 победы, 36 поражений и 28 ничьих. К тому же, Шахтер выиграл по сумме двух матчей в полуфинале ЛЕ, где были зафиксированы ничья и победа "оранжево-черных". В самой же УПЛ на счету горняков 28 побед при 25 поражениях и 19 ничьих.

Фактор еврокубковой усталости

Посреди недели наши гранды снова играли в еврокубках и синхронно уступили со счетом 0:1. Шахтер противостоял Арсеналу во вторник, тогда как Динамо встречалось с Ромой в четверг. Если горняки показали в Лондоне максимум возможностей и даже могли сравнять счет, то динамовцы выставили в Риме откровенно экспериментальный состав, а в центре полузащиты вообще играли исключительно резервисты.

Тем не менее имеем одинаковые цифры на табло, и они откровенно неутешительны для украинского футбола. Наши клубы не одержали ни одной победы в групповых турнирах Лиги чемпионов (Шахтер) и Лиги Европы (Динамо), при этом ни разу не поразили ворота своих соперников. Разница заключается только в том, что Шахтер имеет одно очко за бесцветную ничью против Болоньи, а Динамо не может похвастать даже этим.

Утешительной новостью для украинских болельщиков может стать, разве что тот факт, что гол в ворота Динамо забил Артем Довбик. Дела у украинского легионера Ромы идут хорошо и именно он забил единственный и победный мяч в этой игре.

С другой стороны, именно после матча с Ромой не осталось никаких сомнений, что Динамо готово жертвовать еврокубками ради золота в чемпионате. Шахтер себе такого позволить не может, потому что в клубе прекрасно понимают: с помощью матчей в УПЛ и Лиги Европы невозможно продать Судакова даже за 20 миллионов евро, не говоря о значительно больших и порой нереальных суммах, которые периодически всплывают.

Ключевой матч..?

Конечно, нельзя сказать что судьба золотых наград может решиться уже сейчас, когда в календаре только 10-й тур Украинской Премьер-лиги. Но ситуация для донецкой команды уже в начале турнира сложилась очень неприятная. После 9 матчей Динамо опережает Шахтер на 6 очков. И если команда Шовковского победит в воскресенье, то ее отрыв увеличится до 9 баллов. И хотя впереди останутся 20 несыгранных поединков, такое отставание в условиях УПЛ отыграть весьма трудно, если вообще возможно в сегодняшних реалиях.

Шахтер будет вынужден рисковать в этом матче. Даже 6-очковое отставание, которое останется в случае гипотетического ничейного итога, категорически не устраивает горняков. Между тем для Динамо ничья станет неплохим компромиссом, который позволит удержать главного соперника на солидном расстоянии.

Хотя, конечно же, памятуя о серии в три с половиной года без побед, киевляне приложат все усилия для того, чтобы выиграть матч. И еще больше укрепить свое превосходство над "горняками". А потом уже можно подумать и о еврокубках. Если положительный результат в матче с Ромой изначально выглядел иллюзорным, то в играх с Ференцварошем, Викторией, Галатасараем, РФШ и, даже, Реал Сосьедадом, команда может побороться за очки и выход в плей-офф ЛЕ. Но для этого нужен надежный тыл в УПЛ, который можно создать с помощью 9-очкового перевеса над горняками.

И еще один фактор, который может повлиять на ход матча. Надеемся, воскресный вечер обойдется без воздушных тревог...

Кадровые проблемы Динамо

Накануне Шовковский объявил о том, что Ярмоленко и Пихаленок не смогут сыграть в матче с Шахтером и это не самая приятная новость для болельщиков столичной команды. Да, Пихаленок редко попадает в стартовый состав команды, в компанию к Бражко и Шапаренко третьим часто выходит Буяльский. Есть еще Рубчинский, Михайленко, Андриевский.

Микола Шапаренко ФК "Динамо" Київ

А вот 35-летний Ярмоленко является лидером команды, даже несмотря на свой солидный возраст. И тут у команды могут возникнуть проблемы, так как на замену ему выходит молодой и нестабильный Волошин, который в последней игре с Ромой сыград откровенно блекло. Неспроста ранее на этой позиции играл не Волошин, а опытный Караваев, который считается правым защитником, но значительную часть карьеры провел в Заре на позиции правого вингера. К тому же, игрок является воспитанником Шахтера и у него свои особые счеты с горняками.

К проблемной можно отнести и линию нападения Динамо, чьи форварды находятся в плохой форме. Ванат никак не может вернуть самого себя образца прошлого сезона, а Герреро, перешедший в Динамо из Зари, также пока ничего показать не может. При этом видно много желания и борьбы от панамского футболиста, что пока лишь мешает футболисту. Также есть Супряга, которому Шовковский периодически дает шансы, но пока Владислав также не может ими воспользоваться.

Кардинально разные подходы

Говоря о предстоящем матче, нельзя не отметить, что тренеры обоих клубов исповедуют абсолютно разную философию на протяжении сезона.

Так, Шовковский постоянно и безбожно ротирует состав, а два раза подряд одни и те же игроки не выходят на поле. Тем самым он показывает, что рассчитывает на всех своих футболистов. Игроки всегда в тонусе, ни у кого не возникает и мысли, что он является "вечным" запасным. К примеру, в игре с Ромой появился вечно нестабильный нервный Нещерет, который и в матчах украинской Премьер-лиги всегда непредсказуем. Что уж тут говорить о еврокубках. Тем не менее…

Делается это все из-за плотного календаря матчей и постоянных разъездов команды, в том числе и за границу, куда киевляне в условиях полномасштабной войны и отсутствия авиарейсов, добираются долго, тратя много энергии.

У Пушича же подход совершенно другой. Он практически всегда выставляет один и тот же состав, четко поделив игроков на основных и запасных.

Примерно также делал Фонсека, но это было до начала полномасштабной войны, когда у команды был совершенно другой и гораздо более мощный состав (те же бразильцы) и возможность добираться на матч самолетами. Сейчас же ситуация кардинально изменилась, но состав Шахтера можно спрогнозировать на 99 процентов, если у игроков нет травм или других форс-мажорных обстоятельств.

Ризнык, Матвиенко, Бондарь, Конопля, Педриньо, Крыськив, Бондаренко, Судаков, Зубков, Эгиналду и Сикан практически всегда появляются на поле. Разве что Кевин периодически подменяет Эгиналду.

Дмитро Різник ФК "Шахтар" Донецьк

Такое решение главного тренера "оранжево-черных" трудно объяснить. Возможно, Пушич элементарно не доверяет игрокам со скамейки запасных и считает глубокую ротацию рискованной. Тем не менее пррактически не выходят на поле Азаров, Тобиас, Назарина, Гомес, Невертон, Траоре… Игроки, которые были приобретены за немалые деньги на трансферном рынке.

Маріно Пушич ФК "Шахтар" Донецьк

Пока такой подход специалиста результатов не дает. Но уже сейчас, ближе к середине сезона, можно сказать, что команда столкнулась с большими проблемами в игре. И, как следствие, отсутствие игры отражается на турнирной ситуации – в отсутствии большого количества побед и набранных очков.

Букмекеры не видят фаворита

Аналитики букмекерских контор чрезвычайно осторожно относятся к прогнозу на этот матч и не видят в нем фаворита. Украинские компании предлагают сделать ставку на победу Динамо с коэффициентом 2,68 к 1. В то же время, победа Шахтера оценивается в 2,59 к 1, а ничья – 3,40 к 1.

Не определились с фаворитом игры и ведущие мировые букмекерские конторы, где коэффициенты также весьма близкие. На победу Динамо средняя ставка составляет 2,73 к 1, в то время как на победу Шахтера – 2,58 к 1, а на ничью – 3.03 к 1.

Где смотреть?

Посмотреть первое дерби Динамо – Шахтер сезона-2024/25 можно будет на телеканале УПЛ ТВ, сайте канала в Интернете и телеканале 2+2. Матч грандов украинского футбола также покажет YouTube-канал FootballHub.

Игра состоится 27 октября. Начало – в 18.00 по киевскому времени.