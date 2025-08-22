Клинч Шахтёра, нокдаун Динамо, нокаут Полесья. Итоги еврокубкового дня для украинских клубов

Очередной еврокубковый день с участием наших начался с холодного душа: все три команды уже в начале игр горели 0:1. Не все матчи в дальнейшим развивалось настолько одновекторно, но приятного и в этот день было мало. Чемпион попытался как-то просуммировать впечатления.

21 августа

Маккаби (Тель-Авив) – Динамо 3:1

Шахтёр – Серветт 1:1

Полесье – Фиорентина 0:3

Динамо: шоу под ливнем с элементами трагикомедии

Матч двух команд-еврокубковых беженцев выдался особенным, потому что он был уникально весёлым. Команды создали моментов на 5:5, как в матче Металлиста 1925 и Вереса, когда прямо по ходу матча пошёл ливень.

Здесь дождь тоже заливал поле – причём то бросал на поле тонны воды, то останавливался, то снова заливал. Игру и задержали со стартом на 15 минут – молния, опасно для жизни.

По такому полю мяч ходит быстро, атаковать проще, чем обороняться – и я очень советую, посмотрите хотя бы обзор. Если абстрагироваться от результата, игра была весёлой.

ФК Динамо Київ

Быстрее адаптировался к условиям соперник – и за само наличие интриги после получаса игры надо хвалить Нещерета. Зашита Динамо выглядела просто беспомощно: она и пасовала перед позиционными атаками, и дарила сопернику мяч при выходе из обороны. Вратарь тащил даже ценой травмы – к счастью, она вышла с приставкой "микро", и он смог продолжить игру.

Это, впрочем, совершенно не отменяло факт, что Динамо выглядело на старте просто отвратительно. Маккаби играло как Барселона, не оставляя ни шансов. В середине первого тайма, впрочем, оказалось, что это не совсем Барса: у Динамо стали проходить весьма тонкие комбинации, и после одной из них Волошин точным ударом сравнял счёт.

Но это оказалось не более, чем временным просветом на фоне мрачного неба. Вивчаренко уже в начале второго тайма грубым подкатом оставил команду в меньшинстве. И это оказался не тот случай, когда команда была готова играть 10 на 11.

Маккаби просто порезвилось во втором тайме, реализовав далеко не все моменты. Ещё хорошо, что арбитр в компенсированное ко второму тайму время пожалел и не дал вторую жёлтую Михавко. Без Тараса на ответную игру исчезла бы, пожалуй, последняя надежда.

Есть ответный матч, в котором надо отыгрывать фору всего в два мяча. Есть соперник, который ничего особенного из себя не представляет: да, Маккаби много создаёт, но оно же много позволяет создавать соперникам. Всё было бы вполне реально, если бы Динамо представляло собой полноценную боевую единицу, где каждый в нужный момент демонстрирует максимум.

К сожалению, этого нет и в помине.

Шахтёр: на грани позора при полном преимуществе

Понятно, что эти слова будут звучать в серьёзной противофазе с типичными призывами лишить футболистов выходных и заставить работать на сборах в три раза больше, но Шахтёр явно перестарался на сборах. Много мышечных травм – таких, как у Невертона, Элиаса – следствие завышенных нагрузок.

А ведь с Панатинаикосом не было Кевина, а ещё из-за травм выбывал Судаков... Травмируются то одни, то другие, потом их бросают в бой неготовыми – и в итоге Шахтёр играет вничью с командой, стоимость которой даже по Transfermarkt в семь раз ниже, а тратится на игроков она просто несопоставимо скромнее (за всю историю – аж одна покупка дороже миллиона евро).

ФК Шахтар

Это, впрочем, абсолютно не отменяет факт, что по голевым моментам Шахтёр соперника как раз где-то в семь раз и превзошёл и должен был выигрывать разгромно. Но что-то слишком часто у "горняков" встречаются соперники, когда играли лучше, но не забили.

Одни 0:0 с Панатинаикосом, вторые, теперь Серветт – и те же Эпицентр с Вересом, которые целиком стоят меньше, чем иномарки игроков Шахтёра, обыгрывали еле-еле, благодаря Ефиму Конопле.

Шахтёру сильно не хватает классного бомбардира. Не вингера и техническую фигуру, с которой комфортнее играть вингерам – а человека, который выходит на поле ради голов. Уж, казалось бы, Динамо выступило намного слабее – но даже у него, даже в такой плохой день, Ванат создал голевой момент для Волошина.

А здесь 23 удара по воротам привели к одному голу – и то, в ситуации, когда защитник после углового просто занёс мяч в сетку. Все эти вингеры были нужны, чтобы угловые зарабатывать? Дороговато обходятся исполнители такой простой опции...

Так или иначе, "горняки" сыграли 1:1. На выезде будет сложнее: как тут не вспомнить, что год назад Серветт играл на этой же стадии с Челси (что же ему так не везёт со жребием) – и поставили "синих" на грань досрочного вылета, после поражения в Англии 0:2 победив дома 2:1.

На выходных Шахтёр отдохнёт, потому что не будет играть1/32 Кубка Украины (и да, этот фактор я упоминаю тут, а не в пункте про Динамо, потому что именно в контексте Шахтёра он кажется реально значимым) – и это повод как-то дополнительно подготовиться к Женеве.

Пройти Бешикташ, чтобы потом вылететь из еврокубков в августе, причём от настолько заурядного соперника, будет даже не позором – это будет анекдотом.

Полесье: суровая встреча с реальностью

Помните, Поворознюк говорил, что его мечта – увидеть, как Ингулец играет в селе Петровом с Реалом? Надеюсь, он не смотрел матч Полесья – потому что если смотрел, по-детски наивная мечта "Папы" могла исчезнуть.

Забудем про перспективы увидеть в Украине не то что Реал, а в принципе зарубежный профессиональный клуб. Забудем даже про то, что Реал очень давно не играет в еврокубках "слабее" Лиги чемпионов, а Ингульцу очень, очень далеко до неё. Исполнение мечты Поворознюка в лайт-версии мы увидели именно в четверг.

Команда, которую большой босс создавал фактически с нуля, прошла низшие лиги, вышла в УПЛ – и, в отличие от Ингульца, и там не затерялась. Там она получила в соперники, конечно, не Реал, но тоже, безусловно, легендарную команду. И даже первый, домашний матч, вызвал одну эмоцию: стоило ли оно того?

Фиорентина оказалась командой принципиально другого уровня – причём страшно даже осознавать, насколько. Одно дело, когда команда просто уступает в скорости – но когда вратарь просто не готов к кручёному удару Кина, неприятно думать, чего стоят игроки атаки из УПЛ. С ними-то Кудрык стоит стеной.

"Фиалки" поиздевались над соперником. Если бы Кин вслед за голом не заработал ещё и удаление, то Полесье могло бы замахнуться и на антирекорд украинского футбола всех времён: 0:8 донецкого Металлурга от Вердера.

Так, конечно, Фиорентина сбросила обороты и ограничилась только одним мячом. Но всё равно: какая же пропасть между нашими середняками и топ-футболом, если среднестатистический соперник даже в меньшинстве легко добивает лучшего из наших "простых смертных".