Новый дом Джеко с родины кальчо. Что нужно знать о Фиорентине

Уже сегодня житомирское Полесье сыграет с представителем Серии А – легендарной Фиорентиной. Чемпион подготовил представление итальянского клуба.

Какая страна – родина футбола?

Уверен, читатель недоумённо пожмёт плечами. Ну конечно, Англия. Само слово "футбол" английское, местный чемпионат появился намного раньше всех, правила, по которым играют по всему миру, именно английские – соответственно, споры могут вестись только относительного того или иного региона на островах. Тем не менее у жителей Флоренции может быть своё мнение на свой счёт.

Доподлинно известно, что уже в XV веке в городе Данте и Петрарки играли в кальчо – игру с мячом, с чётко очерченными правилами. Одни из этих правил очень похожи на футбольные (поле 100 на 50 метров), другие меньше (количество исполнителей каждой позиции строго регламентировано), а третьи совсем нет (27 игроков в команде!) – но суть остаётся той же, что в футболе: нужно доставить мяч в ворота противника. Кальчо почиталось таким уважением, что некоторые папы римские, посещая Флоренцию, не просто приходили на стадион, а пробовали свои силы на поле.

Этот факт становится поводом для многих историков и сейчас называть в качестве родоначальников игры именно флорентийцев. Всё же та смесь футбола и регби, в которую играли в те времена на островах, была ближе к боям "стенка на стенку", подобные которым были распространены по всей Европе. Бенито Муссолини – не лучший пример для подражания, но в рамках продвижения националистических идей он в 1930-м году возродил состязания по кальчо, которые существуют до сих пор.

Правда, тут нужно уточнять: возрождать турниры пришлось, потому что за время между XV и XX веками кальчо успело прийти в упадок. Но идеи британской игры с мячом в любом случае упали на благодатную почву.

Легенды во все эпохи

Посмотрим, куда заведёт команду Пиоли, но в ближайшие год-два "фиалкам" будет особенно стыдно проваливаться. Она была основана 29 августа 1926 года – совсем скоро столетие! Человек, который принял историческое решение – не из тех, связями с которым сейчас принято гордиться.

Луиджи Ридольфи был не только маркизом, но и членом фашисткой партии – да и основывал Фиорентину он, не находя места для поля, баз и прочего. Он просто инициировал слияние двух местных команд: Фиренце и Либертас, причём свои легендарные цвета "фиалки" получили только через три года (сначала играли в красно-белых цветах Либертаса).

Зато усиление было мощнейшим. В тридцатые годы в Серии А, конечно, играло много чемпионов мира – "скуадра адзурра" выиграла чемпионат мира в 1934-м и 1938-м – но Фиорентина взяла совсем другого чемпиона. Уругваец Педро Петроне, чемпион мира-1930, надел фиолетовую футболку, чтобы за один только сезон-31/32 (дебютный в Серии А не только для него, но и для Фиорентины!) забить в ней 25 мячей и стать лучшим бомбардиром. Возможно, где-то тогда клуб взял себе за правило не стесняться искать звёзд атаки далеко-далеко: не то, что не только в Италии, а даже не в близких странах.

Например, первое скудетто, 1956-го года, было бы невозможно без бразильца Жулиньо. Тренер Фиорентины того времени лично посетил чемпионат мира-1954 в Швейцарии, где отметил игру крайнего полузащитника. Вскоре бразилец перебрался во Флоренцию – и помог команде, в которой вся оборона вызывалась в сборную Италии, дойти до чемпионства. Более того: дебют в еврокубках привёл к финалу Кубка чемпионов – и, если бы не непобедимый Реал... Впрочем, и так неплохо получилось.

Правда, вскоре Жулиньо заскучал по родине. Сложно представить команду с конкуренцией больше, чем сборная Бразилии конца пятидесятых годов – и из Флоренции Жулиньо вызывался в сборную реже (так ни один ЧМ и не выиграл). Не беда, на новом чемпионате мира нашли новую звезду.

Курт Хамрин, конечно, и до ЧМ-1958 играл в Италии, но именно после того, как важнейшими голами в ворота сборных Венгрии, СССР и Германии вытащил шведов в финал турнира, стало ясно: надо брать. И швед, мягко говоря, не подвёл: он трижды добирался до отметки в 30 голов за сезон и стал лучшим бомбардиром в истории клуба. До сих пор всего два человека в истории "фиалок" забили больше ста голов, но они же забили и больше двухсот. Второй – конечно же, великий Батистута, символ клуба в девяностые.

Любопытно, до какой степени историю клуба можно отследить сквозь призму звёзд разных чемпионатов мира. Второе и до сих пор последнее чемпионство клуба было бы невозможно без Амарилдо – бразильца, который отлично играл на победном ЧМ-1962.

Иногда кажется, что "фиалки" статусом "подвиги на ЧМ" и руководствовались: именно они были первым клубом в Европе для Пассареллы (лидера и звезды Аргентины на ЧМ-1978), единственным – для Сократеса (звезды ЧМ-1982; не говоря о том, что четыре чемпиона мира уже были в составе: Галли, Антоньони, Верховод и Массаро), в 1990-м – Лэкэтуша (звезду сборной Румынии)…

Дальше последовательность рушится, но только потому, что в 1992 взяли Лаудрупа, новоиспечённого чемпиона Европы – а в 1986-м звёзд и не нужно было подписывать, потому что годом ранее взяли Баджо.

Романтические неудачники, от которых бегут лучшие

Всё очень звёздно, всё очень ярко, от имён захватывает дух – и, поверьте, далеко не каждый клуб на пятый год существования может подписать чемпиона мира. Одного не хватает: титулов. Сейчас, незадолго до столетия клуба, в списке достижений Фиорентины только два чемпионских кубка (последний выигран в 1969-м), а еврокубков нет совсем.

Судьба жестока к "фиалкам": они всё время где-то рядом с грандами, но крайне редко что-то выигрывают. Даже с их последнего кубка прошло уже 24 года: Руй Кошта, который уже в Бенфике до президентского кресла дослужился, забил решающий гол Парме.

Даже несмотря на банкротство в нулевые, после которого Фиорентина возвращалась с самого дна итальянского футбола (и выкупала потом права на имя, так что она полностью легитимный правопреемник), "фиалки" – пятый клуб Италии по числу сезонов в Серии А. Но и Наполи, и Болонья, и даже Торино, игравшие значительно меньше, выиграли больше. За свою историю Фиорентина даже второе место занимала пять раз – зато четвёртое место 14, а пятое 12.

В чём причины такой неудачливости? Есть, конечно, скучный ответ: "фиалки" глобально уступают по ресурсам Юве, Милану и Интеру. Хорошо, что клуб сейчас перестраивает стадион, но это надо было сделать 30 лет назад, потому что Артемио Франки – невероятно устаревшее морально сооружение.

Во многих вещах виновата сама Фиорентина, про банкротство которой уже говорилось выше. В стилистике клуба вбросить гору денег в одну звезду и не потратиться на команду. При этом когда звёзд было больше, тоже выходило плохо: Штефан Эффенберг и Бриан Лаудруп во Флоренции враждовали... Но есть и ещё одна версия, которая лично мне кажется более красивой.

Флоренция – райский уголок, одно из самых красивых мест, которые сотворил человек. Центр Флорентийской республики, где правили Медици, а творили Микеланджело и Леонардо. Флоренция живёт в идеальном балансе между прошлым и будущим. Психологи выделяют так называемый "синдром Стендаля", он же "флорентийский синдром": тяжёлую реакцию организма на эстетику высшего уровня. Когда-то автору "Красного и чёрного" во Флоренции стало плохо.

И может ли обычный футболист концентрироваться только на футболе, когда он попал в земной рай? Для интеллектуалов во Флоренции есть галерея Уффици и площадь Микеланджело (и Пиза меньше, чем в ста километрах), для людей попроще: обилие ресторанов и злачных мест. Во Флоренцию приезжают не работать, а наслаждаться жизнью, и тот же Сократес мог приехать сюда именно ради dolce vita.

Конечно, самые амбициозные спортсмены во все времена стремились всё-таки что-то выиграть – и поэтому лучшие игроки Флоренцию всегда покидали. Один только Ювентус фанаты "фиалок" успели возненавидеть за целую систему по переманиванию игроков. Роберто Баджо, Джорджо Кьеллини, Федерико Бернардески, Фелипе Мело, Душан Влахович, Федерико Кьеза, Нико Гонсалес – много лет подряд ювентини или снимали сливки, или, по крайней мере, думали, что так делают (за трансфер Кьезы Фиорентине следовало бы спасибо сказать, за 44 с половиной миллиона евро).

И, конечно, дело не в конкретном Ювентусе – хотя трансфер из Флоренции в Турин идеально символизирует желание переставать бездельничать и начать работать. Даже великий Батистута, устав занимать пятые-седьмые места, ушёл за титулом в Рому. Он своего добился – но фанаты заклеймили его словом "предатель" и даже снесли памятник, который открыли ранее в благодарность за голы.

Здесь и сейчас: легенда МЮ, бомбардир Боснии №1, "десятка" забивала Украине

Вот и этим летом Фиорентина отдала игрока в Турин. Правда, в данном случае отдала скорее "окончательно" – Ювентус в 2025-м просто выкупил контракт Нико Гонсалеса, а в аренду его перетянул ещё год назад. С другой стороны, туринцы отдали своего полузащитника Фаджоли, а их воспитанник Мойзе Кин играет в атаке "фиалок" уже второй год. Ненависть – это часть отношений фанатов, а у клубов нормальные, рабочие отношения. Фиорентина живёт нормальную жизнь итальянского середняка: продаёт лучших, ищет перспективных.

Про стража ворот Фиорентины Чемпион подготовил отдельный материал. Если коротко, то Давид де Хеа на пике был лучшим вратарём мира, но Флоренция ему потребовалась, чтобы реанимировать карьеру. Та самая эстетика города должна была стать одним из ключевых аргументов при выборе, но в целом испанец ещё в 2023-м был отверженным. МЮ всех портит, и даже де Хеа под конец своего английского этапа карьеры много ошибался. На Артемио Франки он вернулся на свой типичный уровень: хай-класс на линии ворот, средняя игра ногами.

У Фиорентины сильны фланги, и некоторые игроки Полесья встретят на одном из них знакомое лицо. Додо – бразилец из Шахтёра, который предпочёл уехать 24.02.2022, Робин Госенс – в принципе класснейший "мотор". Как минимум при прошлом тренере "фиалки" выходили в атаку именно через фланги. Сейчас, конечно, уверенным быть нельзя: всё же летом сменился тренер, а даже первый тур Серии А пройдёт уже после первой игры Фиорентины с Полесьем. Да и тот же Фаджоли может стать поводом больше разыгрывать через центр.

Плеймейкер "фиалок" – замечательный исландский полузащитник Альберт Гудмундссон. Это один из тех игроков, которые называют звёздами лиги из нетоповых клубов. Альберт забивал и нам – в том самом плей-офф за право играть на Евро. Техничный, креативный и, при этом, умеющий завершать атаки сам.

Играя вместе с Малиновским за Дженоа, Гудмундссон выдавал сезоны с 14 и 16 голами – отлично для полузащитника. В первом сезоне в Фиорентине вышло всего 8, но с нового сезона он будет выходить на поле вместе с идеальным форвардом – и рядом с ним должен иметь больше шансов.

Это я про Эдина Джеко.. Про новую звезду атаки "фиалок" Чемпион готовил отдельный текст:

Идеально обученный, великолепно физически готовый, Эдин упорно отказывается стареть. Когда в 30 лет его контракт выкупала Рома, это уже казалось красивой пенсией – но это было 9 лет назад. Джеко успел и легендой Ромы стать, и Интеру помочь дойти до финала ЛЧ, и даже в Фенербахче уехать – но он всё ещё очень хорош. И после того, как в 99 матчах за "канареек" он забил 46 голов, Фиорентина решила вернуть игрока в топ-лигу. Зрителей наверняка ждёт связка из Кина и Джеко. Сыграются ли? Я почти не сомневаюсь.

Но главное летнее изменение Фиорентины было, конечно, не в этом. Рафаэле Палладино так прекрасно отработал первый сезон – и ушёл в отставку! Инсайды говорят о конфликте со спортивным директором – и, во всяком случае, его не переманивали, сезон он начинает без работы. Что же, это стало поводом вернуть в топ-лигу бывшего тренера Милана, Лацио и Интера. Стефано Пиоли даже чемпионами "россонери" делал, после года в Саудовской Аравии он вряд ли потерял в компетентности – и в его 59 лет у него точно достаточно энергии, чтобы решать большие задачи.

Предыдущие годы Фиорентина доверяла молодым тренерам. Люди, у которых даже фамилии красивы – Итальяно! Палладино! – ставили эстетически привлекательный футбол, но не выводили клуб выше, чем Лига Конференций. Пиоли достаточно прост, чтобы не витать в облаках и построить рабочую конструкцию – и при этом обладает опытом работы даже в Фиорентине, которую он тренировал в 2017-19 годах.

Защита у "фиалок" не очень сильна, но схема с тремя центрбеками и парой опорников может минимизировать количество ошибок. Выход в атаку через фланги, ставка на опыт Джеко и креатив Гудмундссона – суммарно на бумаге это выглядит очень перспективно. Пиоли умеет выжимать максимум, он скудетто брал на голом таланте Леау, Эрнандеса и Ибрагимовича.

Когда видишь, как очередного украинского агрария или олигарха толпы фанатов оскорбляют на трибунах или в комментариях интернет-сайтов, иногда задумываешься: а для чего они вообще решили инвестировать в футбол? Репутация же не улучшается, сам футбол любят точно не все из богачей... Такие матчи, как сегодняшний, отвечают на этот вопрос. Фиорентина – футбольная Мекка, Флоренция – один из символов Европы в лучших смыслах этого слова. Ради двух матчей с таким соперником Буткевичу стоило пять лет строить в Житомире большой проект.