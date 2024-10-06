Шахтер деклассировал ЛНЗ благодаря покеру и ассисту Судакову

Шахтер разгромил ЛНЗ в 9 туре чемпионата Украины-2024/25.

Матч завершился со счётом 5:1.

"Горняки" вышли вперед уже на 12-й минуте. После быстрой комбинации, разыгранной в одно касание, Георгий Судаков из-за пределов штрафной пробил в ближнюю штангу, а уже от нее мяч влетел в сетку ворот.

Достаточно быстро Шахтер забил второй. Судаков подхватил мяч в центре поля, вертикальной разрезной передачей нашел Александра Зубкова, а тот сильным ударом сбил паучка с ближней "девятки".

На старте второго тайма дончане сняли все вопросы о победителе матча. Судаков отличился тремя мячами в течение нескольких минут, став автором первого покера в текущем сезоне УПЛ.

Буквально через несколько минут Судаков оформил хет-трик. Невертон поиздевался на фланге с Ильи Путри, а Георгий легко замкнул прострел.

На 60-й минуте ЛНС удалось "размочить" счет. Черкасская команда сделала пенальти, при чем сначала Шота Ноникашвили промахнулся с отметки, но еще до удара Дмитрий Резник вышел из ворот, из-за чего арбитр назначил перебивание. Со второй попытки грузин реализовал одиннадцатиметровый.

Чемпионат Украины – УПЛ

9 тур, 6 октября

Шахтер – ЛНС 5:1 (2:0)

Голы : 1:0 – Судаков 12, 2:0 – Зубков 26, 3:0 – Судаков 50, 4:0 – Судаков 53, 5:0 – Судаков, 5:1 – Ноникашвили (пенальти) 62

Шахтер : Потрошитель, Траоре, Бондарь, Криськив, Судаков, Зубков, Азаров, Бондаренко, Матвиенко (К), Конопля, Кевин.

ЛНЗ : Кучеренко, Путря, Салиху, Муравский (К), Пасич, Ноникашвили, Яшари, Олейник, Авагимян, Момо, Молло.

Предупреждения: Конопля 62, Марлон 90 - Момо 88

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Благодаря этой победе Шахтер набрал 16 очков и приблизился к группе лидеров (Александрия и Полесье) на расстояние в 4 пункта. Впрочем, отставание дончан от первого места может снова увеличиться в случае победы Динамо над Кривбассом.