Полесье победило Ворсклу благодаря шедевральному голу Смолякова

Полесье победило Ворсклу в 9 туре Украинской Премьер-лиги.

Матч завершился со счетом 2:1. Несмотря на то, что Полесье ожидаемо начало игру первым номером, первый голевой момент создала Ворскла. На 12-й минуте Самсон Иеде оставил в дураках нескольких защитников, ворвался в штрафную и, казалось бы, отправил мяч в сетку ворот, но с линии ворот его выбил Артем Смоляков.

Полесье ответило схожим моментом в середине первого тайма. Луифер Эрнандес получил мяч на углу вратарского, пробил без шансов для голкипера, но Александр Черноморец головой вынес мяч из линии ворот.

Впрочем, уже через минуту у Луифера появился еще один супермомент, и в этот раз он не промахнулся, замкнув навес от Александра Назаренко.

Полтавчане смогли отыграться еще до перерыва. Капитан Игорь Пердута протянул мяч и выполнил силовой прострел во вратарскую – Ибрахим Кане с нескольких метров расстрелял ворота Евгения Волынца.

На второй тайм вышло совсем другое Полесье. Хозяева значительно повысили темп, начали создавать момент за моментом, и это привело к шедевральному голу Смолякова на 70-й минуте. Защитник выиграл подбор после углового и аккуратно, словно рукой, положил мяч в дальнюю "девятку ".

Ворскла изо всех сил пыталась отыграться, в компенсированное время вратарь даже пришел на угловой, но Полесье удержало минимальное преимущество.

Чемпионат Украины – УПЛ

9 тур, 6 октября

Полесье – Ворскла 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Луифер 32, 1:1 – Кане 40, 2:1 – Смоляков

Полесье: Волынец, Смоляков, Чоботенко, Виалле, Михайличенко, Крушинский (Леднев 63), Мельниченко (Кушниренко 70), Коста (Мустафаев 70), Гуцуляк (Тейлор 84), Назаренко, Луифер (Пайшау 63).

Ворскла: Исенко, Бацула (Корниенко 86), Пердута, Черноморец, Гучек, Крупский (Ковталюк 72), Изотов, Нестеренко, Кане (Островский 86), Ндукве (Черныш 46, Скляр 72), Иеде.

Предупреждения: Коста 58 - Изотов 82

Благодаря этой победе Полесье сравнялось по очкам с Александрией. Теперь у команды Имада Ашура и Руслана Ротаня есть по 20 зачетных пунктов и делят первое место в турнирной таблице. Впрочем, уже сегодня их может опередить Динамо – для этого киевлянам нужно победить дома Кривбасс.