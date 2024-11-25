Динамо и Шахтер в еврокубках: похожая разница двух заложников обстоятельств

На двоих Динамо и Шахтер заработали 4 очка в основных раундах Лиги Европы и Лиги чемпионов. Все зачетные баллы – на счету "горняков". Впрочем, даже с учетом пока ощутимой разницы в выступлениях команд Александра Шовковского и Марино Пушича в европейских клубных турнирах схожего между киевским и донецким клубами в этом вопросе все же гораздо больше.

Перед очередными матчами двух последних представителей Украины в еврокубках Чемпион затрагивает тему выступлений Динамо и Шахтера на международной арене через призму обстоятельств, с которыми вынуждены считаться оба восточноевропейских гранда.

Нелогичная логистика?

После того, как стадия квалификации обоих еврокубков закончилась так же, как и в летняя пора, и Динамо, и Шахтер за места базирования в номинально домашних играх выбрали Германию. В случае с киевлянами таким городом стал Гамбург, в истории дончан – Гельзенкирхен. Однако, как к первым, так и ко вторым относительно места проведения игр вопросов хватает.

Как известно, Шахтер в своем городе не играет давно. Так что в контексте выступления в еврокубках может выбирать место проведения "домашних" игр в УПЛ с привязкой именно к выездам за территорию Украины. Именно поэтому выбор в пользу Львова для "оранжево-черных" давно стал привычной и столь же необходимой обыденностью, несмотря на постоянное базирование именно в Киеве. Жизнь на два города внутри Украины не отменяет факт оптимального местоположения "горняков" с точки зрения географии – из западной столицы Украины открываются дороги с минимально возможными затратами времени в любые ближайшие государства континента. В этот раз Шахтер не был нацелен на проведение игр в той же Варшаве. Однако в случае с "горняками" такой выбор еще можно принять не только с точки зрения количества набранных очков, но и не таким частым желанием оправдывать собственные неудачи в ЛЧ логистическими сложностями.

ФК Шахтер

К счастью, Динамо возможности проводить домашние матчи чемпионата Украины не лишено. Вместе с тем, удаленность Киева от западной границы страны создает команде дополнительные трудности. Лишенное возможности пользоваться авиасообщением, Динамо вынуждено преодолевать чуть ли не 1000 километров по земле только для того, чтобы приблизиться к территории первой страны Европейского Союза на своем пути – Польше. Если информация о том, что на ее территории киевляне для проведения матчей основной стадии еврокубков рассматривали только один город – Люблин, с которым якобы не удалось договориться, правдива, не очень понятно, почему в фокусе внимания руководства клуба не были другие города родины Адама Мицкевича. Ведь в случае с Динамо разговоры о постоянной усталости от сложной логистики звучат не только несравнимо более часто, чем из лагеря Шахтера, но и являются прямым доказательством того, что для "бело-синих" на вес дистанционного золота – едва ли не каждый километр.

Чему "бело-синие" должны поучиться у "оранжево-черных"

За последние 20 с лишним лет одним из факторов выхода Шахтера на новый уровень было и остается умение правильно работать в направлениях маркетинговой составляющей. Оказалось, что умение Шахтера агрессивно продвигать клубный бренд актуально не только для внутренних реалий, но и в измерении задач за пределами Украины. Речь о посещаемости "домашних" матчей донецкого клуба на "ФЕЛЬТИНС-Арене".

В двух играх на немецкой земле посмотреть за потугами "горняков" пришли 21 636 зрителей в игре с итальянской Аталантой и 17 420 поклонников футбола в случае с противостоянием со швейцарским Янг Бойз. Цифры Динамо в таких же двух "домашних" поединках с еще одним итальянским клубом Лацио и венгерским Ференцварошем более чем красноречивы. На матче с римскими "орлами" на трибунах "Фолькспарштадиона" собралось 7751 зрителей, на игре с бывшим клубом Сергея Реброва присутствовало 5338 болельщиков.

ФК Динамо

В чем же причина столь поразительной разницы в желании посещать поединки с участием двух самых известных украинских клубов в одной стране? Рискну предположить, что такие цифры показателем большей популярности или "угадываемости" Шахтера за рубежом в целом и Германии в частности отнюдь не являются. Вариант с выгодным статусом Лиги чемпионов перед Лигой Европы, без сомнения, право на жизнь имеет, однако решающей причиной так же не выглядит.

На самом деле, речь скорее о стандартах работы с болельщиками в выполнении ключевых структурных подразделений клуба, которые Динамо "перенесло" из того же внутриукраинского, и крайне неудачного, опыта привлечения рядового зрителя на трибуны, теперь уже за пределы Украины. Создается впечатление, что в лагере киевского клуба все еще "отказываются" принимать факт, что за своих поклонников – и тех, что уже в "обойме", и потенциальных "потребителей", нужно бороться. Стоит только вспомнить, как заполнялся НСК "Олимпийский" на матчах "бело-синих" в родном Киеве, и какие цифры удавалось достигать тому же Шахтеру на том же "Олимпийском" в "домашних" играх. Причем как в УПЛ, так и в еврокубках, когда соответствующие показатели зачастую не в пользу Динамо в измерении походов на футбол публики в столице были откровенной тактической победой принципиального конкурента в соревновании, важном отнюдь не в меньшей степени, чем успехи на поле. Проходят дни, проходят месяцы и годы, однако в случае с Динамо воз и ныне там. И не только в вопросе пущенной на самотек темы болельщиков.