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Динамо победило ЛНЗ благодаря голу Ярмоленко с пенальти

Денис Шаховець — 1 сентября, 17:28
Динамо победило ЛНЗ благодаря голу Ярмоленко с пенальти
ФК Динамо Київ

На стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве состоялся матч 5-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором местное Динамо принимало черкасский ЛНЗ. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол в матче был забит на экваторе первого тайма. Салиху в штрафной площадке сбил Пихаленка, рефери указал на одиннадцатиметровую отметку и наказал игрока ЛНЗ желтой карточкой. Пенальти исполнил Андрей Ярмоленко, точно пробивший в правую девятку.

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Еще до перерыва "бело-синие" могли удваивать счет, однако второй тайм начался при минимальном преимуществе подопечных Александра Шовковского. Это преимущество Динамо сохранило вплоть до финального свистка, набрав три очка путем победы в один мяч.

Столичная команда выиграла третий поединок подряд, прервав трехматчевую победную серию ЛНЗ. У обоих клубов по 9 очков в турнирной таблице, однако Динамо еще не теряло баллов и имеет две игры в запасе.

В шестом туре киевляне сыграют на выезде против луганской Зари, а ЛНЗ в Черкассах будет принимать Колос.

Чемпионат Украины — УПЛ
5 тур, 1 сентября

Динамо ЛНЗ 1:0

Гол: Ярмоленко, 22, пен

Динамо: Бущан — Тымчик, Биловар, Михавко, Дубинчак, Бражко (Михайленко, 85), Рубчинский (Буяльский, 60), Ярмоленко (Брагару, 75), Пихаленок, Кабаев (Волошин, 60), Ванат (Супряга, 75)

ЛНЗ: Кучеренко Путря (Наумец, 80), Салиху, Дайко, Муравский, Пасич (Топалов, 65), Тилль (Бойко, 46), Ноникашвили, Яшари, Момо, Молло (Халайла, 65)

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