Динамо подписало 18-летнего грузинского футболиста

18-летний грузинский полузащитник Динамо Тбилиси Александр Пейкришвили перешел в киевское Динамо.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Реклама:

Соглашение между футболистом и командой рассчитано на 5 лет. О сумме перехода пока не сообщается.

Пейкришвили выступает за сборную Грузии U-18 и является ее капитаном. В клубном футболе он выступал преимущественно за вторую команду, сыграл 28 матчей и отличился 9 результативными ударами.

Динамо активно проводит это летнее трансферное окно. Ранее киевский клуб подписал Александра Пихаленко и Валентина Рубчинского из Днепра-1, а также колумбийского центрального защитника Брайана Себальоса.