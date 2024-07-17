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Динамо подписало 18-летнего грузинского футболиста

Микола Дендак — 17 июля, 00:10
Динамо подписало 18-летнего грузинского футболиста

18-летний грузинский полузащитник Динамо Тбилиси Александр Пейкришвили перешел в киевское Динамо.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Соглашение между футболистом и командой рассчитано на 5 лет. О сумме перехода пока не сообщается.

Пейкришвили выступает за сборную Грузии U-18 и является ее капитаном. В клубном футболе он выступал преимущественно за вторую команду, сыграл 28 матчей и отличился 9 результативными ударами.

Динамо активно проводит это летнее трансферное окно. Ранее киевский клуб подписал Александра Пихаленко и Валентина Рубчинского из Днепра-1, а также колумбийского центрального защитника Брайана Себальоса.

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