Новые фиаско Динамо и Шахтера" идеальные выходные Александрии. Итоги 15 тура УПЛ

Клубы Украинской Премьер-лиги провели очередной насыщенный игровой круг. 16 команд сыграли 8 матчей, в которых подарили болельщикам эмоции разного окраса.

В 15-м по счету игровом круге высшей лиги чемпионата Украины команды сыграли вничью в 3 играх. Следует отметить, что тур получился привлекательным с точки зрения количества забитых мячей. В общей сложности футболисты провели 22 гола, 4 из которых зрители увидели в одном матче. Чемпион традиционно подводит итоги наиболее привлекательной лиги мира. И предлагает свежие размышления вашему вниманию.

Событие тура

Александрия воспользовалась неудачей киевского Динамо и вернула позиции лидера таблицы – наверху теперь двоевластие. Команда Руслана Ротаня не оставила шансов одесскому Черноморцу, забив в ворота соперника 3 безответных мяча.

ФК Александрия

Таким образом, у Александрии и Динамо по 36 баллов. Уже в ближайшую среду команды проведут очную встречу, которая может ответить на вопрос, кто выиграет первую часть сезона-2024/25.

Матч тура

Дуэль криворожского Кривбасса и житомирского Полесья не разочаровала. Но оказалась неожиданно очевидно неудачной для "волков". Команда Имада Ашура была неготова к эффективным действиям соперника в завершающей стадии. А также регулярно демонстрировала неумение переходить из обороны в атаку.

В основном из-за этого коллектив Юрия Вернидуба забил трижды, а соперник ответил лишь 1 результативным ударом. Благодаря этой победе Кривбасс уже обошел Полесье в таблице, и теперь занимает 4 строчку, опережая соперника на 2 балла.

Играть тура

Егор Твердохлеб записал в свой актив 3 гола в матче своего Кривбасса с Полесьем. Именно 23-летний полузащитник криворожского клуба забил все мячи своей команды и был наиболее активным футболистом в составе обоих коллективов.

С начала сезона это не первые результативные действия Твердохлеба. Всего на его счету теперь 6 голов и 2 ассиста. Такое наследие Твердохлебу покорилось за 15 матчей во всех турнирах.

Разочарование тура

Киевское Динамо и донецкий Шахтер лишились очков, завершив свои матчи с одинаковым счетом 1:1. Если столичный и клуб не смог переиграть Колос в Коваливке, то "оранжево-черные" подписали мировую с Рухом в номинально домашнем матче.

ФК Динамо

Стоит отметить, что оба гранда открывали счет, но в конце концов должны были удовлетвориться результатом, который им был никак не выгоден. Кроме того, и команда Александра Шовковского, и коллектив Марино Пушича проводили свои матчи после неудачных еврокубковых поединков.

Серия тура

Ровенский Верес одержал волевую победу над черкасским ЛНЗ. Благодаря этой победе коллектив из западной части Украины продлил период без поражений уже до 10(!) матчей во всех турнирах.

Таким образом, "народный клуб" поднялся уже на 7-ю позицию, которую делит со львовским Рухом. В следующем туре Верес сыграет с Карпатами на поле соперника.

Скандал тура

В матче Александрии и одесского Черноморца команда Руслана Ротаня ожидаемо обыграла коллектив Александра Бабича, да еще и соперника разгромила. Однако в этой игре произошло несколько неприятных эпизодов, отодвинувших футбольную составляющую на второй план.

ФК Александрия

Красные карточки еще в первые 45 минут получили Иван Петряк и Богдан Бутко. Кроме того, наставник "моряков" хотел забрать свой коллектив с поля – одесситы явно были недовольны судейством. Матч таки доиграли, но осадок от таких событий на поле останется в памяти надолго.

Команда тура

Петровский Ингулец одержал первую победу в сезоне-2024/25. Жертвой команды Василия Кобина неожиданно стала Ворскла. Причем Ингулец не только одержал победу на поле соперника, но и оппонента разгромил.

Такой результат вполне можно называть сенсационным. Ингулец не имеет ни такого подбора исполнителей, как в Ворскле, ни ресурса, сопоставимого с финансовыми и игровыми возможностями соперника. Впрочем, петровцы все еще находятся на последней строчке в таблице.

Тренер тура

Олег Шандрук продолжает приятно удивлять футбольную общественность. 41-летний наставник Вереса не устает доказывать, что все замечания скептиков относительно его перспектив во главе ровенской команды безосновательны.

В игре с ЛНЗ "черно-красные" в который раз достигли своего за счет мощной командной игры. Сказать, что ровенчане были более искусными, или выделялись другими добродетелями, язык не поворачивается. Однако в желании и отношении дела оппонента они точно превосходили.

Гол тура

Даниил Ващенко отметился результативным ударом, мимо которого не стоит проходить всем ценителям футбольной эстетики. 19-летнему хавбеку Александрии удался сильный и точный удар из-за пределов штрафной.

Гол был первым в матче с Черноморцем. А также первым на уровне соревнования лучших клубов УПЛ для Ващенко. С начала сезона полузащитник провел 9 матчей во всех турнирах.

Цитата тура

Глава пресс-службы одесского Черноморца Виталий Хемий обратился к комментатору УПЛ ТВ Виталию Волочаю.