Украина сохранила позицию в таблице коэффициентов УЕФА

Украинские клубы не набрали очков в таблицу коэффициентов УЕФА.

Об этом стало известно по итогам еврокубковой недели.

Представители Украины проиграли свои матчи на евроарене. Донецкий Шахтер потерпел поражение от Арсенала в Лиге чемпионов, а киевское Динамо минимально уступило Роме в Лиге Европы.

Количество баллов Украины осталось неизменным – 23,000. Главные конкуренты, а именно Швеция, Сербия, Словакия и Кипр также не набрали очков и не смогли снизить отставание.

На 0,5 балла в таблице коэффициентов приблизилась Венгрия, имеющая только одного представителя в еврокубках. Ференцварош одержал минимальную победу над Ниццей.

Возглавляет рейтинг коэффициентов УЕФА в настоящее время Англия, у которой 94,303 балла, значительно отстает Италия (82,856) и Испания (77,275).

Рейтинг коэффициентов УЕФА на 25 октября

Коэффициенты клубов ассоциации составляются на основании результатов всех клубов ассоциации в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций за последние пять сезонов.

Рейтинги определяют количество мест для каждой страны в предстоящих клубных соревнованиях УЕФА.