Денисов: Позиция клубов — УАФ ответит на ситуацию вокруг Днепра-1
Директор по маркетингу, медиа и спонсорству Полесья Александр Денисов поддерживает позицию большинства клубов по Днепру-1.
Об этом он рассказал в комментарии Tribuna.com .
"Наша позиция соответствует позиции большинства. Аттестат у клуба есть, самого клуба нет – он не появляется на собраниях, не отвечает на официальные запросы. Мы вместе с клубами сформировали позицию, что на ситуацию должен ответить УАФ.
Именно комитет УАФ выдавал Днепру-1 аттестационные документы, соответственно должен доложить УПЛ, что происходит с командой, которая получила аттестат. Ни у клубов, ни у УПЛ нет полномочий исключать Днепр-1 или включать кого-либо. Чтобы оказаться в УПЛ, нужно пройти аттестацию.
Поэтому этот вопрос должен быть решен на уровне УАФ. Вторым шагом УАФ должен решить, кто заменит Днепр-1 в УПЛ и как это произойдет", — сказал Денисов.
Напомним, 16 июля, после вышеупомянутой встречи клубов, Украинская Премьер-лига обратилась в УАФ по поводу исключения Днепра-1. Сегодня, 18 июля, УАФ направила президенту УПЛ Евгению Дикому, в котором говорится, основания для отзыва аттестата Днепра-1 отсутствуют.