Денисов: Позиция клубов — УАФ ответит на ситуацию вокруг Днепра-1

Директор по маркетингу, медиа и спонсорству Полесья Александр Денисов поддерживает позицию большинства клубов по Днепру-1.

Об этом он рассказал в комментарии Tribuna.com .

"Наша позиция соответствует позиции большинства. Аттестат у клуба есть, самого клуба нет – он не появляется на собраниях, не отвечает на официальные запросы. Мы вместе с клубами сформировали позицию, что на ситуацию должен ответить УАФ.

Именно комитет УАФ выдавал Днепру-1 аттестационные документы, соответственно должен доложить УПЛ, что происходит с командой, которая получила аттестат. Ни у клубов, ни у УПЛ нет полномочий исключать Днепр-1 или включать кого-либо. Чтобы оказаться в УПЛ, нужно пройти аттестацию.

Поэтому этот вопрос должен быть решен на уровне УАФ. Вторым шагом УАФ должен решить, кто заменит Днепр-1 в УПЛ и как это произойдет", — сказал Денисов.